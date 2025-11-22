我的輕軌我來畫 熱鬧
高雄捷運公司昨（廿二）日與還我特色公園行動聯盟（特公盟）共同舉辦《高雄輕軌童心上路-我的輕軌我來畫》活動，於「輕軌C23龍華國小站」熱鬧展開；該活動邀請高雄地區的兒童與青少年，把最喜愛的高雄地標，將天馬行空的創意直接彩繪在輕軌車廂上，讓城市軌道成為最繽紛的展覽空間。
該彩繪活動特別以一列高雄輕軌列車共五節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，並有特殊生、偏遠地區學生共同參與；兒少們拎著油漆刷、沾上繽紛塗料，認真在車身上創作，有的站著、有的席地勾勒，現場還不時傳出孩子的歡笑聲，輕軌龍華國小站化身成最熱鬧的戶外畫室。完成彩繪後，高雄市長陳其邁與議長康裕成也親自到場，共同在車頭進行彩繪，象徵為彩繪列車啟動。兩人同時揭露這次彩繪列車正式命名為「童畫號」，寓意由孩子的創意為高雄輕軌帶來新的能量與色彩。
陳其邁表示，讓孩子以創作親近公共運輸，不僅能培養城市認同，也是推動美感教育的重要一環；「童畫號」更展現民眾與城市共同創作的力量。高雄捷運公司董事長楊岳崑指出，這次與特公盟首創輕軌列車彩繪活動，不僅讓孩子們以藝術親近公共運輸，也希望藉由創作過程增進親子互動、促進多元交流。彩繪完成的輕軌列車將於活動結束後立即投入營運，預計行駛一個月，讓孩童們的創意作品在高雄輕軌上自在奔馳，與民眾一同分享城市的繽紛風景。
該活動除了彩繪車廂，周邊草地也同步舉辦一系列親子活動，包括親子紙箱彩繪區，讓小朋友使用彩色筆、蠟筆、麥克筆盡情揮灑創意，現場也設置育兒加油站（職能治療師、心理師駐點）、大型套圈圈、紙箱疊疊樂、泡泡秀、高捷超人氣形象大使蜜柑站長帶動跳與多台美味餐車，讓參與民眾玩到捨不得離開，現場猶如一場溫馨又歡樂嘉年華。
