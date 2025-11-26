《我的遺願清單》迎首演 洪暐哲想帶家人去旅行

劉子銓、洪暐哲演出《我的遺願清單》台灣中文版。（圖／C MUSICAL 提供）

劉子銓、洪暐哲聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版。這齣由 C MUSICAL 製作、韓國 Live Corp. 授權的作品，將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演。

《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過時日不多的海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。

首次合作的洪暐哲及劉子銓，被問到想完成的心願，洪暐哲說：「我現在最想做的一件事，就是想帶家人一起先去一趟沒有鬧鐘沒有規劃的旅行，想可以每天睡到自然醒。」劉子銓則是興奮地說：「我想要去金字塔！因為我想要看金字塔到底是人類做的還是外星人做的！」

至於首次挑戰音樂劇最難的地方是什麼？洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。

