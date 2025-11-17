我的錢飛了 1萬5 千元散落馬路巡邏警火速撿回物歸原主

圖說：發言人臺北市大安分局羅斯福路派出所長石騰。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局羅斯福路派出所警員留博政、陳珮玟，擔服巡邏勤務時行經國青宿舍前，赫然發現馬路上散落多張千元大鈔，畫面驚人。員警立即下車查看，擔心是否有民眾遺失辛苦血汗錢，清點後共拾獲新臺幣15,000元，隨即依規定返所辦理拾得物登錄。

未料途中，警方發現一名男子神情慌張、騎車四處張望，立即上前關心。男子一見員警，連忙表示剛才行經該路段時，因包包拉鍊未關緊，導致內袋中現金15,000元飛散滿地，正焦急尋找。員警聽聞後立即回覆：「這筆錢我們已幫你撿起來了！」男子又驚又喜，頻頻向警方致謝，直呼「真是太幸運、太感謝警察了！」

大安分局表示，民眾外出攜帶現金務必妥善保管，確認包包拉鍊、口袋確實關妥，以免發生遺失情形。此次員警主動巡察、熱心助人，展現警察保護民眾財產安全的精神，成功讓民眾失而復得，也再次溫暖市民的心。