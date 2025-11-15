「我真的不想流眼淚！」 館長直播談及老婆哽咽：很抱歉把她牽連進來

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，包括要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等，消息一出引發各界譁然。對此，館長先前在直播中否認，強調自己沒有做出這些事，今（15）日晚間他再開直播回應，談及老婆時，他也哽咽直呼「我真的不想流眼淚，我老婆是非常好的人」。

館長今（15）日晚間再開直播回應風波，談及老婆時，他也哽咽直呼「我真的不想流眼淚，我老婆是非常好的人」。（圖／館長Youtube）

館長在直播中表示，對於把老婆牽連其中，他感到很抱歉，表示老婆不僅沒責怪他，還告訴他要堅強，「我真的不想流眼淚，我那天抱著她哭，她還安慰我」，並鼓勵他現在最重要的事情就是把小孩顧好，照顧好自己的身體，好好的度過這關，「我老婆真的是一個非常非常好的人，不愛慕虛榮，只知道我是一個爭議人物」，默默守在他身後。

