我真的撐不下去了！丈夫中風、婆婆洗腎 她清晨六點出門打工養一家五口

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

每天清晨六點，天還沒亮，44歲的阿雲已悄悄出門打工。因為婆婆洗腎，身為獨子的丈夫拼命賺錢太累了中風癱瘓，家中還有10歲女兒、跟7歲兒子要養。生活費、醫療費、房租與照護的重擔，全落在她一個人身上。這個家正在苦撐邊緣。

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

阿雲丈夫阿峰倒下後 五口之家面臨崩潰邊緣

阿雲說，年邁的婆婆始終自責，認為是自己長期洗腎成了拖累，才讓身為獨子的丈夫不分日夜在外跑車，最終引發腦幹出血性中風。丈夫倒下後，原本平靜的一家五口，生活瞬間失序。當初為了生計貸款購買的汽車，如今成了賣也賣不掉的「負產」，不只無法償還為治療而增貸的費用，甚至成為申請低收入戶資格時被拒的關鍵。阿雲每天除了煩惱如何兼顧打工與照護，還得思考下一筆生活與醫療費用要從哪裡來，壓力幾乎沒有停過。

廣告 廣告

志工走進家門訪視時 母子哭聲凍結整個空間

《愛的延續》公益協會家訪當天，志工走進新北市這處老舊公寓，迎面而來的是長期壓力堆疊下的沉重氣氛。腦幹中風後無法自理的丈夫阿峰，用因中風導致口齒不清的沙啞聲音，一字一句說出心中的自責。他說：每天只能無力地看著妻子清晨六點出門打工，邊賺生活費、邊撐起這個家。話才說完，躺在另一個房間、長期洗腎的母親立刻跟著哭了起來，哭聲止也止不住，整個空間瞬間被無助情緒包圍。兩個本該活潑的孩子低著頭、沉默不語。沒有這個年紀孩子該有的無憂無慮。

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。圖為阿雲婆婆無奈自己生命拖累兒子。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

原本平凡幸福的5口之家 被病魔瞬間擊倒

現年44歲的阿雲與46歲的丈夫阿峰，育有10歲女兒與7歲兒子，同時扶養76歲的婆婆。原本，這只是一個再平凡不過的三代同堂家庭。家中經濟來源，全靠阿峰貸款購買的汽車，從事白牌計程車工作，勉強支應一家人的生活與房租。隨著婆婆開始洗腎，醫療與照護費用明顯增加，身為獨子的阿峰更加拚命跑車，希望多賺一點錢分擔壓力，卻因長期過度疲勞，在睡夢中引發腦幹出血性中風。即使緊急送醫、住進加護病房搶救一個多月，仍留下行動不便、生活無法自理，視力與語言嚴重受損的後遺症，這場突如其來的疾病，也讓這個家庭瞬間失去唯一的經濟支柱。

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。圖為阿峰10歲女兒乖巧懂事照顧爸爸。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。圖為阿峰7歲活潑乖巧的兒子。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

44歲的阿雲一人苦撐著家 無奈低收制度門檻卡關

丈夫中風後，家中主要收入歸零。為了支付住院期間每天高達3000元的看護費用，阿雲只能再度以尚未繳清的生財車增貸。丈夫出院後，又必須聘請外籍移工協助照顧中風丈夫與洗腎婆婆，才能勉強維持基本照護。長期下來，家中只剩阿雲每天天未亮就出門打工，獨自承擔房租、生活費、醫療費與照護開銷。她曾嘗試申請低收入戶，希望減輕負擔，卻因丈夫名下仍有車產，必須先清償貸款並完成過戶才能符合資格，制度門檻讓這個家庭陷入進退兩難。

她苦苦撐著家快到極限 《愛的延續》公益協會伸援手盼有人助接住

一年多來，阿雲僅靠入不敷出的打工收入，苦撐一家五口的生活，債務壓力也逐漸累積。丈夫只能自責落淚，年邁的母親以淚洗面，兩個孩子在長期沉重的氛圍中變得沉默。阿雲的身心早已到達極限，卻仍不敢倒下。《愛的延續》公益協會已經透過長期的規劃與資助，來緩解他們眼前無助的窘困，更期待各界共同伸出援手，幫忙撐住這個瀕臨崩潰的家，讓他們看到未來生活的希望！

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。圖為阿雲幫助丈夫阿峰復健。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

《愛的延續公益協會》官網：

https://www.love580.com.tw/

戶名：社團法人愛的延續公益協會

捐款帳號：郵局700帳號：03110351237430

線上捐款：https://reurl.cc/XQD5nR

原文網址：https://reurl.cc/R9YWde

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

「我真的撐不下去了！」丈夫中風、婆婆洗腎，阿雲擔起重任，清晨六點出門打工養一家五口，面臨崩潰邊緣。（圖／翻攝自《愛的延續》公益協會臉書）

更多三立新聞網報導

獨家／于朦朧唱孫燕姿《遇見》改歌詞這2個字曝驚人秘密！全網震怒

戰勝困境！父猝死沒錢下葬好心人助安葬 她考上國立大學展新生

獨家／坣娜生前遺願曝光！這7個字震撼逼哭網友 希望粉絲好好的

獨家／震撼！她賣掉房子捐110萬美金給輔大 理由曝光逼哭網友

