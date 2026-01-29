「我真的是套頭外遇」iPhone來電新功能 3.3萬果迷實測笑翻

一名網友使用iPhone新功能，可在接聽陌生來電前畫面先顯示「來電原因」，實測來電畫面竟跳出「我真的是套頭外遇」，他好奇接聽才知對方其實是TOTO衛浴維修人員，辨識誤差讓他忍不住大笑，將其PO上網後，也吸引更多果迷分享來電截圖，包括「你好，我是不幫你躺專員」（我是富邦專員）、「明天老大沒事」（您好，達美樂）等，引發3.3萬人爆笑。

原PO昨（28）日於Threads發文指出，iPhone的iOS更新後最新功能，可在接起陌生來電前，畫面先顯示來電原因，再決定要不要接電話。根據他上傳的截圖可見，畫面上來電原因寫「我真的是套頭外遇」。

原PO表示這讓他太過好奇，決定接起來，對方接通後第一句話是「您好，我這邊是TOTO衛浴，稍早有跟你約維修時間」。

圖文引起3.3萬人關注，果迷也分享使用體驗，但iPhone來電辨識準確度極差，如「您好，我是富邦專員」被誤判為「你好，我是不幫你躺專員」；「喂！我宅配，東西放在信箱裡面」變成「餵我在東方湖我放到新林院」；「您好，我是中壢Sogo的SABON」變為「您好，我是中麗收購的傻風」；「您好，達美樂」則被辨識成「明天老大沒事」，讓網友看了忍不住爆笑。

至於該功能要如何開啟或關閉，有內行人表示，可至「設定」中點選「電話」，再按下「詢問來電原因」即可開啟，若要關閉就選擇「永不」，可讓詢問來電因及未儲存的電話號碼正常響鈴。

