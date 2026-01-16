「我知道你住哪！」刑警爸為兒擋債竟濫權查個資喬事 台大高材生詐欺5550萬全賠光
27歲台大畢業生李宥頡對外自稱是「專業海外操盤手」，以代操期貨為名向親友吸金高達5,550萬元，卻因投資失利不僅血本無歸，還倒賠848萬元，最終遭士林地檢署依詐欺、違反期貨交易法起訴。更令人譁然的是，李宥頡的父親、北市刑警小隊長李錦山為替愛子「擺平債務」，竟濫用警務系統查詢債主個資，甚至當面出言威嚇，一審判刑2年、緩刑3年，也因此提早退休。
刑警爸護子心切踩紅線？ 假公務名義偷查債主背景
據判決指出，李錦山曾任北市萬華分局資深刑警小隊長，於2023年10月至11月間，為協助兒子處理龐大債務，竟多次登入警用系統，謊稱執行刑事業務，非法查詢2名債主的個人資料。
被查詢內容包括前科紀錄、戶籍地址、親屬關係等高度敏感資訊，已明顯逾越警察職權範圍，構成假借職務蒐集個資。
約談變威嚇 舞廳內報出身家背景嗆「我知道你住哪」
更誇張的是，李錦山事後將劉、曹2名債主約至北市「金員外舞廳」商談還款事宜，過程中不斷暗示自己「已掌握對方底細」。
李錦山當場向劉男說出：「我知道你爸是基隆人」「你爸綽號叫阿富」，甚至精準報出對方的出生年月日與住址，並語帶威脅表示「我知道你住哪」，讓債主心生恐懼，最終選擇報案。
判刑2年、緩刑3年 提早退休仍挨罰
士林地方法院審理後，認定李錦山犯下3項假借職務機會非法蒐集個資罪，判處應執行有期徒刑2年，緩刑3年，並須向公庫支付20萬元。
雖然李錦山在案件爆發後，已於2024年7月提前退休，但仍遭懲戒法院另裁罰10萬元，警界資歷與名聲一夕崩盤。
台大高材生神話破滅 吸金5550萬全賠還倒貼
至於兒子李宥頡，檢方調查指出，他口才流利，自稱持有美國期貨經理相關證照，可代操海外期貨，向親阿姨、補習班主管、台大學長等6名熟識對象募資。
李宥頡將吸金所得投入個人投資，卻連連慘賠，為掩飾虧損，還竄改交易明細假造獲利紀錄，持續向親友騙取資金，總金額高達5,550萬元，最終仍倒賠848萬餘元，近日遭士林地檢署正式起訴。
