社會中心／黃恩琳、陳奎宏 台北報導

2024年爆出，台北市一名警分局的小隊長，竟然替兒子喬債，還違法調閱債主個資，談判時，甚至點出債主的身家背景，一句「我知道你家住哪」，讓債主心生恐懼，嚇到去報案，事情因此曝光。檢調追查，這一名警察的兒子，自稱是「專業海外操盤手」，向親友吸金高達5千多萬，卻虧損殆盡，最後也被檢方起訴。

身穿白色POLO衫，移送士林地檢署偵訊，交保出來的李姓男子，原本是人民保母，過去任職於萬華分局偵查隊。

廣告 廣告





我知道你住哪！ 警爸為兒喬債濫權查個資 兒向親友吸金逾5500萬

警兒向親友吸金逾5500萬（圖／民視新聞）









和妻子一起走出地檢署，面對提問沒回應，原來他擅自用分局電腦幫兒子查債主個資。一審被判刑2年、緩刑3年，也因此提早退休。

至於員警的兒子，被檢調查出，他自稱持有美國期貨經理證照，可代操期貨，向親戚、補習班主管、台大學長等6名親友募資投資，卻不斷慘賠，誇張的是，還竄改交易明細，假造獲利紀錄，向親友騙資金高達5550萬元，最後還倒賠848萬多元，遭到士林地檢署起訴。





我知道你住哪！ 警爸為兒喬債濫權查個資 兒向親友吸金逾5500萬

警兒向親友吸金逾5500萬（圖／民視新聞）









只是過去擁有警察身分的父親，為了幫兒子，知法犯法、有損警察形象，也讓自己的職涯，畫下句點。





原文出處：我知道你住哪！ 警爸為兒喬債濫權查個資 兒向親友吸金逾5500萬

更多民視新聞報導

獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了

基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復

資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了

