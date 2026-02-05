「我知道你們是玩真的！」

幼幼特攻隊長蕊姊、希望義工團尤瑞豊理事長，與尤宗賢牧師（尤哥）。（圖／東森新聞）





第二次來到「以便以謝」課輔班，我們再次走進教室、空地、廚房、志工寢室，一個空間、一個角落，都不只是現況，而是未來的可能。

尤宗賢牧師、 希望義工團 尤瑞豊理事長，與幼幼特攻隊長蕊姊，一起勾勒著願景藍圖，一棟四層樓的建築、以及約兩百坪的空地，其實不到10分鐘就可以看完。但我們整整看了一個半小時。

討論的不只是「要不要做」，而是「怎麼做才對孩子最好」：

Q : 土地地目能否變更？

Q : 什麼時候變更最合適？

Q : 需要幾間教室？

Q : 老舊電線是否必須全面重拉？

Q : 空間能不能多元使用、讓效益極大化？

Q : 除了照顧魯凱族的孩子，是否也能成為部落長輩共享的空間？

Q : 教會是否同意協會資產的調整與轉換？

廣告 廣告

在地耕耘27年的尤宗賢牧師（尤哥），感受到來自幼幼基金會與希望義工團的支持，決定再為孩子拚一次。（圖／東森新聞）

一個問題接著一個問題，每一題都不簡單。

對在這裡默默耕耘27年的尤哥、尤宗賢牧師來說，壓力不小，但他也清楚感受到，希望義工團與幼幼基金會，正推著他，再為孩子「拚一次」。

他點點頭，開口說：「好，我知道了，你們是玩真的。」

是的，只要是為孩子謀福利，我們當然是玩真的。

否則，在農曆年前最忙碌的時刻，尤理事長夫婦不會從桃園來回奔波十二小時，只為親眼看看「以便以謝」的現況，只為確認：這條路，值不值得走、該怎麼走。

馬偕大學醫學服務團隊進駐以便以謝課輔班舉辦冬令營，正陪孩子們玩套圈圈遊戲。（圖／東森新聞）

目前，達魯瑪克部落以便以謝課輔班有85位孩子，從國小到高中，在這片土地上成長。此刻，馬偕大學醫學服務團隊正進駐這裡舉辦冬令營，這是未來醫檢師、醫師，在分發之前，為偏鄉踏出的第一步。

孩子們正在看、正在學。

當大人願意認真，孩子就會相信未來；

當我們玩真的，夢想就不再只是藍圖，而是正在發生的明天。

點這裡捐助>>支持偏鄉助學

更多東森新聞報導

父癌逝母改嫁 彰師大學生半工半讀勵進向上不喊苦

中低收單親家庭 中興大學生打三份工賺學費

不喊苦的孩子最讓人心疼 北藝大學生跑外送賺學費

