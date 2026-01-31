《我知道你很難過》收服骨灰粉 大咖歌王復工翻唱風光奪冠

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章推出翻唱專輯《音樂文章3》，詮釋多首華語天后經典作品，其中包括「Jolin」蔡依林的成名曲《我知道你很難過》，並奪下好事聯播網「好歌榜」冠軍。巧合的是，Jolin上月才在大巨蛋演唱會最終場演唱這首出道曲，勾起不少粉絲回憶。

文章翻唱的《我知道你很難過》已經數位上線，再次引發樂迷關注。談到重新詮釋這首歌，文章表示心境已有轉變，「不是忘記，而是願意放過；不是不痛，而是不再喊痛。」相較於Jolin當年的情緒張力，他的版本多了沉穩與內斂。他也坦言，如今唱歌不再給自己太多壓力，只希望作品能陪伴歌迷，唱進大家心裡。

為了這次的翻唱專輯，唱片公司打造三段式MV，邀來導演王亞楠執導，以「海邊的記憶與療癒」為主題，透過女主角在海岸、小鎮、燈塔與老屋之間的行走，呈現情感轉折的過程。

而文章去年接受眼疾手術，目前持續休養，身體狀況逐漸恢復，新的一年到來，他宣布將展開2026年巡迴演唱會。台北場次也在重新安排中，他向台灣歌迷喊話，盼以更好的狀態回歸舞台。

