我禁用小紅書國台辦稱「踐踏民主」、王世堅還說「犧牲台灣價值」？徐國勇酸「全世界最荒謬」：不自由民主的國家沒資格批評

台灣因詐騙問題禁用小紅書，國台辦稱其「踐踏民主、妨害自由」，民進黨秘書長徐國勇今（10）日出席「民進黨青年局成立大會」前受訪批評：「一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情！」中國禁了多少網路，是個不自由民主的國家，沒資格批評台灣。

媒體問及，怎麼看對岸提到說禁小紅書，反批台灣違反民主自由？

「中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情！」徐國勇表示，中國人可以隨時上網路嗎，中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？他怒轟，中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。

廣告 廣告

媒體並問，綠委王世堅說可以理解內政部禁小紅書，但恐怕會犧牲掉民主自由的台灣價值？

「他講這段話就是在凸顯台灣的自由民主」，徐國勇並說，不過大家要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害我們的自由民主。大家要了解，小紅書最主要的原因是詐騙集團利用小紅書做工具，來從事詐騙工作，而這些詐騙工作必須要遏止的時候，小紅書極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。

徐國勇指出，詐騙集團的行為有些是跨境的，全世界必須合作來偵破這些詐騙集團，可是小紅書都不配合，甚至一些小紅書平台上的詐欺案件發生，希望他們提供相關訊息，他們也拒絕，「不但拒絕，是連回答都不回答。」

徐國勇強調，從法律上態度來講，小紅書就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責，「其實也不是禁啦！只是有關流量的問題，我們也沒有禁啊」，事實上台灣網路、各方面還是相當自由的，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題，這才是重點。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

民進黨中央還有「這兩職缺空白」！徐國勇未處理人事稱「一人上任」、賴政府民調「黃金交叉」說也引黨內質疑「抖起來了」

提1.25兆國防預算是戰爭要來？徐國勇轟「不正當連結」國無兵恆亡、要自我保護：不能上完廁所才買衛生紙吧