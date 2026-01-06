我空軍1架F-16花蓮外海失事 辛姓上尉疑似跳傘 總統指示全力搜救

中華民國空軍F-16戰鬥機（左）升空監控中共轟6K轟炸機（右）。（圖／資料照片，圖中戰機本則新聞所述事件無關。圖源：國防部）





我空軍1架F-16戰鬥機，今（6）日傍晚傳出在花蓮外海失事，該機飛官疑似跳傘跳生。國防部稍早已證實此事，並強調已成立應變中心，展開海空聯合搜尋行動。總統賴清德稍早亦表示，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。

國防部表示，花蓮基地1架 F-16單座戰機（機號6700），今（6）日18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

賴清德表示，關於今（6）日晚間花蓮 F-16 戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

賴清德說，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。「我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」

