《我結》夫婦時隔11年合體！希澈與郭雪芙重聚 同框掀粉絲回憶殺
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
韓國天團SUPER JUNIOR近日登上台北大巨蛋，舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會，吸引上萬粉絲朝聖。其中成員希澈時隔多年再度站上舞台演出，儼然成為演唱會亮點之一。而今（23）日希澈更新社群曬出他日前來台時與郭雪芙聚會的合影，由於兩人過去曾出演跨國戀愛實境節目《我們結婚了 世界版2》如今睽違11年再度同框，瞬間掀起粉絲回憶殺。
希澈在社群上分享自己與成員藝聲、郭雪芙的合照，貼文寫下：「相隔11年再見的郭雪芙，時間真的過得太快了，我們都要健健康康的，長長久久地相見喔。」而值得注意的是，文中希澈特別提到的「櫻桃哥哥」、「花花公子」，正是兩人過去上節目時的專屬暱稱，讓許多粉絲看了相當感動，「是希雪夫婦，你們真的見面了」、「大家都好好看，好懷念雪芙叫Cherry Oppa」、「金價感動，希雪夫婦11年合體了。」
其實在日前SUPER JUNIOR於大巨蛋開唱時，郭雪芙就曾低調前往支持，直到結束後才曬出自己在場外與希澈的巨型海報的合照，並用韓文寫著：「謝謝你帶來這麼精彩的表演，歐巴，你和成員們都帥到不行，演唱會結束後一定要好好休息，明天和後天我也會繼續支持你！真的很感謝，舞台又美又帥氣。」而希澈事後見狀也回應：「謝謝你啊，雪芙！親自搶票來看演唱會的雪芙，演出前、演出後都沒見我的雪芙。完全用真粉絲模式看演唱會的雪芙。」
