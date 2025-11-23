《我結》郭雪芙、金希澈見面了！ 睽違11年台灣合體

《我們結婚了》郭雪芙、金希澈睽違11年見面了。（圖／翻攝自臉書「大腿夫婦 -希澈 雪芙」、Instagram@heenim）

南韓大勢男團Super Junior成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，於上週在台北大巨蛋連唱3天，而曾與成員金希澈一同出演韓綜《我們結婚了 國際版》的台灣藝人郭雪芙，也現身大巨蛋替對方加油，不過兩人透露當天並沒有見到面。然而，今（23）日稍早金希澈在社群平台貼出與郭雪芙的合照，甜喊「時隔1​​1年，我終於見到郭雪芙了，回憶中的Cherry歐爸，願我們能長久地相見！」

2014年播出的韓國真人實境秀《我們結婚了 國際版》第二季找來郭雪芙、金希澈出演假想夫婦，進行假想的結婚生活，再將各自的文化相融合到夫妻生活中，而兩人被稱作「大腿夫婦」，掀起台韓兩地高度關注。

廣告 廣告

如今11年過去，郭雪芙14日低調現身在Super Junior大巨蛋演唱會。演出結束後，她在Instagram貼出一張與金希澈看板合照的照片，並用韓文寫道「謝謝歐爸帶來這麼帥氣的演出，歐爸和成員們都超級帥，14日結束後一定要好好休息喔，15、16日我也會持續應援！」

金希澈隨後轉發並寫下「謝謝你，雪芙啊！！」並透露郭雪芙是自己搶票去看演唱會的，演出前、後也都沒找他就離開。這隔空互動讓大票粉絲狂敲碗兩人合照：「希望可以看到兩人見面」、「超感動，夢回我結」。

而23日上午金希澈突然PO出與郭雪芙的合照，證實兩人在演出落幕後見面了，「時隔1​​1年，我終於見到郭雪芙了，回憶中的Cherry歐爸、花花公子，時光飛逝，願我們都能健康平安，長長久久地相見」。

此外，照片中也透露成員藝聲一同出席聚會。貼文曝光後，粉絲紛紛留言表示「我的天！時隔多年終於合體了！好感動」、「居然是郭雪芙跟ABline（希澈藝聲簡稱）」，更有人笑說，Super Junior於16日演出結束後在金豬食堂慶功，兩人並未出席，原來是與郭雪芙見面了，「雪芙希澈是不是已經約好要一起吃飯，然後希澈一個人去很尷尬，所以拜託藝聲一起去！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億