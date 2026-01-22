「我絕不會動武，懲罰性關稅也暫緩！」川普的格陵蘭髮夾彎：強調「與北約達成協議框架」，但細節尚待談判

美國總統川普21日發文宣布，他與北約秘書長呂特「已就格陵蘭乃至整個北極地區的未來協議框架達成共識」、「為所有北約成員國帶來重大利多」，因此他決定暫緩原定於2月1日生效的懲罰性關稅。由於他並未公布任何細節，而是交由副總統范斯、國務卿魯比歐等人負責後續談判，但不過數小時前，他在達沃斯的演說曾強調「美國唯一的要求就是格陵蘭的主權」、但也說「美國絕不動用武力」，讓人搞不懂格陵蘭的命運究竟會如何發展。

川普稍早在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發言時，曾呼籲歐洲國家立即展開談判，討論收購丹麥的半自治領土格陵蘭事宜，並強調絕不會動用「武力」奪取。 但丹麥國會國防委員會主席雅爾洛夫（Rasmus Jarlov）堅稱，丹麥絕不會「移交格陵蘭」。川普在演說中強調：「我們唯一的要求就是獲得格陵蘭，包括所有權、權利與主權，因為要捍衛這片土地就必須擁有主權，租賃地根本無法真正防衛，誰又願意為一份許可協議或租約奮戰？那不過是座漂浮於汪洋中的巨大冰塊。」

2026年1月20日，格陵蘭首府努克上空出現極光。（美聯社）

面對台下的國家元首、億萬富豪及國際領袖時，川普反覆強調美國基於國安考量需要格陵蘭，而且唯有美國具備足夠實力抵禦外部威脅，也唯有美國擁有格陵蘭，捍衛這塊土地的舉措才具有合理性。川普呼籲「立即展開談判」，討論將這座半自治島嶼的所有權從丹麥移交給美國，他也嘲諷歐洲國家不復往昔風采，「沒有我們，多數國家根本無法運作」。

川普還強調「除非我決定動用壓倒性武力，否則我們恐怕一無所獲——坦白說，屆時我們將所向披靡」、「但我不會這麼做，這或許是最關鍵的聲明，因為人們以為我會動用武力。我無需動用武力，不願動用武力，也不會動用武力。美國所要求的，不過是格陵蘭這塊土地。」但川普隨後便對歐洲領袖發出威脅，警告他們若不順從美國的意願就會面臨後果。他也提醒聽眾，美國已單方面對來自歐洲各國及其他地區的進口商品加徵關稅，更威脅提高支持丹麥擁有格陵蘭主權的歐洲國家的關稅。

2026年1月21日，美國總統川普與北約秘書長呂特會晤。（美聯社）

不過川普隨後又在Truth Social發文，表示要撤回先前為確保美國取得格陵蘭所有權而發出的關稅威脅，因為他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就這片冰封領土的未來達成「框架協議」，如果這項方案得到落實，將為美國及所有北約成員國帶來重大利多。《紐約時報》據三位知情官員的說法報導，這項聲明是在北約會議後發布的，會中北約成員國的高階官員討論了一項妥協方案：丹麥將把格陵蘭若干小塊土地的主權移交美國，允許美國在這些區域建造軍事基地。

但匿名提供情報的官員們也不確定，這個北約內部討論的構想，是否就是川普所宣布的框架內容。北約則在聲明中表示：「丹麥、格陵蘭與美國之間的談判將持續推進，旨在確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭取得立足點——無論是經濟上或軍事上。」根據《路透》報導，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在接受媒體訪問時則說：「對我們而言至關重要的是，必須以尊重丹麥王國完整性與主權、以及格陵蘭人民自決權的方式來終結此事。」並強調此事應透過私下外交途徑處理，而非在社交媒體上公開討論。

川普宣稱格陵蘭爭議即將落幕的消息，也引發股市上漲，標普500指數攀升 1.2%，為股市復甦增添一股重要的動能。《華爾街日報》稱，對標普500指數而言，這是去年11月以來的最大單日百分比漲幅，有11個類股全線上漲。其他包括通用汽車、史丹利百得（Stanley Black & Decker）、美泰（Mattel）都同樣上漲，川普的言論也緩解了美國國債市場的緊張情緒，10年期美國國債收益率降至4.25%，創下去年11月以來最大單日跌幅。

不過Westwood多資產策略投資長赫爾弗特（Adrian Helfert）表示：「這仍然是一場政治遊戲，任何事情都可能發生，情況可能瞬間改變，就像過去一樣。哥本哈根丹麥國際研究所奧勒森（Mikkel Runge Olesen）則對《紐約時報》表示，川普的表態無疑是具有決定性意義的新進展，丹麥當前的反應則是審慎樂觀。但丹麥議會的格陵蘭籍議員的阿雅·切姆尼茨（Aaja Chemnitz）強調：「川普的聲明荒謬至極，北約無權在未經我們同意的情況下，就格陵蘭任何事務進行談判，這只是在製造混亂。」

《華爾街日報》則說，川普對格陵蘭問題的髮夾彎令人暈眩，但他已經讓步。不過川普在世界經濟論壇仍對歐洲國家冷嘲熱諷，除了「沒有美國你們什麼事也做不成」，還包括指責丹麥忘恩負義、瑞士沒有美國幫忙根本不會有自己的國家。川普的演說除了引發一些零星的掌聲，與會的全球精英基本上茫然與沉默，而且歐盟27國領導人預計22日在布魯塞爾舉行臨時峰會，評估遭受重創的跨大西洋關係。

《華爾街日報》指出，歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在晚宴發表演講時中途離席，部分與會者認為這正是跨大西洋關係日益緊張的跡象。盧特尼克當時抨擊了歐洲的能源政策，以及直言歐洲大陸的競爭力日益下降。部分與會長鼓掌、也有人發出噓聲，但商務部發言人回應：「在盧特尼克部長的演講沒有人倉促離開，只有一個人發出噓聲，那就是前副總統高爾（Al Gore）。」高爾則說，他確實聽了盧特尼克的演講，但「沒有用任何方式打斷他」。

