「我聽見祂要我救人」 14歲少女雪梨恐攻中勇護兩幼童

澳洲14歲少女達頓在雪梨邦迪海灘恐攻事件中英勇保護兩名幼童。翻攝https://collive.com/



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生震驚全球的恐怖攻擊事件。兩名槍手鎖定正在慶祝猶太光明節的人群無差別開槍，造成15人死亡、20多人受傷。其中一名受傷的14歲少女當時冒著生命危險，用身體當人肉盾牌保護兩名不相識的幼童。她近日受訪表示，當下聽見上帝的聲音，要她出手救人。

14歲的達頓（Chaya Dadon）在猶太社區14日慶祝光明節的第一天，和父親及兄弟一起到邦迪海灘公園參加由父親和拉比親戚主辦的活動。在槍擊案發生前，達頓和朋友正在可愛動物區參觀，突然聽見爆裂聲，剛開始還以為是施放鞭炮，但沒多久大家便發現這是槍聲。

達頓和朋友立刻躲在附近的板凳下方。此時，有兩個帶著小孩站在旁邊的婦女突然中彈倒下，其中一名母親大喊救命，要人幫忙保護兩名年幼孩童。達頓說：「我聽見她喊：『救救我的兒子，拜託救救我的孩子，拜託你們，請救救我的孩子。』但沒有人有任何動作。」

這位勇敢的少女事後接受媒體受訪時表示：「當下，祂的聲音在我身旁響起。祂在我耳邊說：『這是你的任務。去救那兩個孩子吧。』」

她不顧旁人要她繼續趴下的呼喊，直接衝向兩個孩子、把他們拉到旁邊並壓倒在地，整個人用身體保護他們。沒多久，她發現自己的裙子破了一個大洞，原來子彈已經擊中她的大腿。

達頓說，她那時的心中只有一個念頭：「我知道我中彈了，但我一點也不擔心。我把所有能量都轉換成力量，我必須為了那兩個孩子撐下去。如果我必須因此犧牲生命，我也會這麼做。」

槍聲結束後，達頓的父親找到了她，「他事後告訴我，他發現我的時候，我一手抱著男童，另一手抱著女童，而我一直在親吻他們」。

她說，不知道兩個孩子和他們的母親後來狀況如何，而她也完全不認為自己是英雄：「我覺得在那種情況下，所有人都會變成英雄。」

