我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具

匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱 延伸到同類型物品的關鍵能力。

透過視訊與世界各地的「天才汪星人」進行實驗，匈牙利研究發現，這些聰明絕頂的毛孩，不但能記住物品的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的物品，其實屬於同一類別。

研究人員 福加札：「在這項研究中 我們想測試，這些聰明的狗狗，在學習語言時 是否能夠，將語言標籤 也就是物品名稱，延伸到具有相同功能的物品上，即使它們看起來並不相似，外觀不相似 而這是幼童，在發育過程中 相對較晚才學會的。」

實驗中，狗狗的玩具放在另一個房間，飼主下達指令後，狗狗必須自行到另一個房間去選出正確物品。玩具分為兩大類，玩拉扯遊戲的，或是玩你丟我撿的，各有4個，甚至還會有狗狗之前沒看過的玩具。牠們只能按照玩的方式，來記住新玩具的分類。

研究人員 福加札：「牠們必須記住，最初玩的玩具的標籤(拉或撿)，哪些飼主用同一種方式，跟牠玩 還必須記住，飼主在不使用標籤的情況下，如何跟牠玩新玩具 並且推論，這玩具也適用某一種標籤，然後 牠們必須據此選擇玩具，所以狗狗的大腦中有許多認知過程。」

結果顯示，這7隻參與實驗的狗狗，都能依照功能分辨「拉」或「撿」的玩具，證實汪星人也具有人類早期語言發展時，將標籤延伸的關鍵能力，為動物的語言認知研究，開啟了全新視角。

