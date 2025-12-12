我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

民眾質疑診所燒錄X光片需另收200元費用，引發討論。（示意圖／Pixabay）

一名女子近日在社群平台發文抱怨，自己在診所拍攝X光後，欲轉診至其他復健科就醫時，卻被告知若要燒錄影像光碟須支付200元，引發不滿。她質疑自身的X光片為何還需額外付費才能取得。事件曝光後引起網友熱議，原診所醫師也出面回應，說明實際作業流程，並指出多數情況下其實「不需要燒光碟」。

該名原PO在Threads貼文指出，兩天前在某診所拍攝X光，近期準備轉至其他醫院復健科就診，卻被診所櫃檯告知若需提供影像光碟，須額外繳交200元費用。她不解表示：「我自己的X光片，還要再掏錢才能拿回來？」並強調該影像用途僅為復健參考，非手術或重大醫療判斷，質疑這樣的收費是否合理。

對此，該診所醫師透過社群平台公開回應，表示若只是提供給其他院所參考X光影像，其實只要插入健保卡，即可透過健保雲端影像系統查閱，不需燒錄光碟。他坦言，當時櫃檯人員可能未確實詢問影像用途，導致資訊未能清楚傳達，才會引發患者誤解。

醫師進一步說明，實際上光碟燒錄較常見於保險理賠用途，或提供給部分尚未建置健保雲端讀取設備的復健或推拿治療所。至於200元費用，則包含光碟本身的材料費用以及同仁處理影像、燒錄、包裝所耗費的人力成本。

最後，醫師也以和善語氣回應原PO：「希望妳順利找到合適的治療機構，祝一切順利。」態度獲得不少網友肯定。

貼文曝光後，部分網友留言力挺醫師，認為其處理方式有理有節，「200塊花不起還出來公審醫院？」「這位醫師EQ真的很好」「診所解釋這麼清楚還要被攻擊很無辜」。也有網友反向呼籲病患在質疑前，應先了解健保制度與相關流程，避免誤會擴大。

