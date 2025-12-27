我與北大點點緣／程銀生

程銀生

每到一年高考時，當我看到經歷了“十年寒窗苦”的莘莘學子們，即將面臨著重大而又艱難的人生選擇時，不由得又使我想起了我與北大的那些事。

那是一個春光明媚的季節，拙作《對當今農村社會的全方位思考》，獲得了北京大學社會學系主任袁方教授的讚揚與好評，袁方教授的學生劉建光受袁老的委託，給我寫來了長達四頁的熱情洋溢的信。之後，我便開始了自學北大社會學系本科的一些課程。

其時，我一邊在社會學家辛秋水教授身邊學習和工作，一邊深入農村改革第一線體驗生活。我根據自己的切身體會並結合所學所思，提筆寫出了《農民賣糧難難在何處？》一文，引起了中共安徽省委的高度重視！省委前後兩次作出重要批示，並派員深入農村糧食主產市縣，就筆者所提問題進行實地調研，提出了緩解當時農民賣糧難的切實可行的具體解決辦法。

此後，袁方教授的另一位學生劉愛玉也受袁老委託，對我的自學也給予了許多無私的幫助。接著，北大社會學系研招辦還給我寄來了有關考研材料，並連續三年發來了報考北大社會學專業研究生的邀請函。我深受感動和鼓舞！

由於命運的陰差陽錯，我雖然最終未能正式走進北大的課堂，但是，作為一名出身貧寒的農家子弟，能夠意外得到社會學名流和前輩的提攜和栽培，在當時的學界和民間，確實成為一件非同凡響的事！

因為受到北大嚴謹的治學方法的深刻影響，以及北大深邃學術思想的不少浸潤，我自覺踐行社會學調查思考，在獲得第一手資料的前提下，進行獨立思考與研究。我草擬的《農村喪葬舊俗亟待革新》一文，引起了國務院領導的重視、批示與採納，文章所提諸多意見和建議，成為國家制定《殯葬管理條例》的重要參考！

我曾獨自一人走進北大校園，佇立博雅塔前，漫步未名湖畔，指點江山，激揚文字，我不知不覺地愛上了北大。“相容並包，思想自由”這一北大古樸精神和理念，和著與時俱進的北大不斷創新思維，也在漸次融入我的生命。

我把北大當作我靈魂的棲息地。在我求知若渴的青蔥歲月，北大成為我獲取知識的重要源泉；在我人生處於選擇的最關鍵路口，北大給了我光芒萬丈的思想閃電！

如今，北大依然站在時代的前列，引領著時代的高鐵在快速運行。前輩恩師袁方教授也已作古，但先生那高風亮節、誨人不倦的高貴品格，以及和藹可親、平易近人的感人作風，永遠成為末學學習的楷模與榜樣！他的偉大精神永存！

袁方教授的得意門生劉愛玉，如今已成為享譽中外的北大社會學教授。

我至今仍然保留著劉愛玉教授當年寄給我的書，以及她親筆寫給我的多封書信，書翰墨寶，彌足珍貴！