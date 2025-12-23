我與索馬利蘭擬設「非紅安全區」 維護紅海、亞丁灣航行安全

外交部亞非司司長顏嘉良今日表示，海巡署已於11月29日至12月7日，赴亞丁灣索馬利蘭交流，實踐合作協議擬建立「非紅安全區」護航。 （劉宇捷攝）

我國國際合作也觸及西亞及多領域的交流，外交部今（23）日指出，海巡署日前應邀前往赴索馬利蘭進行考察交流，加強雙邊互動並建立「非紅安全區」，共同維護紅海、亞丁灣區域的航行安全。外交部表示，這是兩國於7月簽署「海巡合作協議」後的具體實踐。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今日在記者會上表示，我國海洋委員會海巡署於11月29日至12月7日應外交部所請，赴索馬利蘭進行考察交流，期間拜會索蘭外交部、海岸防衛隊等機關，並赴亞丁灣最大海防據點柏培拉（Berbera）參訪，另與理念相近國家合作機構進行交流。

顏嘉良指出，此次我國海巡署籌組考察團赴索蘭，是今年7月兩國簽署「海巡合作協議」的後續實踐，為兩國未來海巡合作奠定基礎。我國與索蘭政府雙方均盼透過此一海事安全合作平台的建立，加強雙邊互動，並與理念相近國家進行交流，以建立「非紅安全區」，共同維護紅海、亞丁灣區域的航行安全。

外交部也感謝索蘭政府對台索關係的堅定支持，以及對本次考察團行程的協助，期待未來兩國持續攜手努力，深化雙邊情誼和海事等合作成果。

