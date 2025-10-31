我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮說道，「貿易代表他隨著川普來這裡，很短暫時間，川普總統來這裡-1很短暫時間就回去了，所以是跟副貿易代表他來出席APEC雙部長會議。你們大概好奇我有沒有跟他往來，有，我確實有跟他往來。」

在南韓慶州登場的APEC雙部長會議，台灣由行政院經貿辦總談判代表楊珍妮，與行政院政委兼國科會主委吳誠文代表出席；會後楊珍妮證實與美方副貿易代表史威哲有互動，但強調「不透露細節」，避免影響雙方互信與未來談判節奏。

針對中國同意稀土出口管制暫緩1年，楊珍妮指出，我方已密切關注此政策對台灣產業的潛在影響；尤其在晶片、電動車與綠能產業鏈方面，相關依賴與價格變動可能帶來壓力。

楊珍妮表示，「有關美國對於中國對於稀土的這個實施暫緩1年，我們都會密切注意這個對於我國的產業是不是有直接或間接的影響。」

至於是否有談到台美關稅談判的相關內容，楊珍妮依舊保密到家，吳誠文則認為，台灣代表團此行首要任務，是與各會員國多交流；至於中國將主辦明（2026）年APEC，外界擔憂台灣與其他會員國的互動是否受影響？楊珍妮也做出回應。

楊珍妮會應，「跟其他會員國的交往是不是會受到影響，我想APEC是一個長期以來多邊交易的場合，如果在APEC會議之下，我相信我們還是可以跟各會員國做正常的、很自然正常的互動關係。」

把握今年峰會，向世界各國展示台灣半導體產業優勢；面對全球供應鏈重整與AI新技術崛起，台灣需要與全球創新國家攜手合作，共同打造新產業生態。

