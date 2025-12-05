我被騙了！男誤信虛擬貨幣遭詐 警穿超商制服「扮店員」抓車手

民眾遭假幣商詐騙，警佯裝超商店員逮車手。（圖／TVBS）

新竹市警方成功破獲多起虛擬貨幣詐騙案，透過巧妙埋伏和臥底行動逮捕詐騙集團成員。一名40歲左右的王姓男子因誤信網路虛擬貨幣投資廣告，被詐騙集團以高獲利、低風險的話術誘騙持續投資，直到想領出資金時被拒絕才發現受騙。警方與被害人合作，採取臥底行動成功逮捕車手，並在另一起案件中查獲假幣商，共計查扣大量現金、虛擬貨幣及車輛。

在其中一起案件中，警方人員假扮超商店員埋伏在現場。當詐騙車手開車到達指定地點時，雖然車手察覺情況有異而遲遲不下車，但警方仍抓準時機直接上前將其逮捕，當場查扣現金60萬元。在另一起案件中，警方也成功設伏，將詐騙車輛包圍並逮捕同樣以虛擬貨幣為詐騙手法的假幣商。新竹市刑大服大隊長蘇皇吉表示，詐騙集團是以虛擬貨幣投資名義誘騙被害人，警方獲報後部署警力埋伏，成功將假幣商逮捕。此次行動總計查獲現金125萬元、價值65萬元的虛擬貨幣及一輛汽車，全案已依詐欺犯罪移送地檢署偵辦。

據統計，新竹市今年1月至11月共破獲67件詐欺案，逮捕361名詐團成員，查扣不法資產超過1億1200萬元，同時成功攔阻民眾匯款餘額達1億7000萬元。今年11月與去年同期相比，詐欺案受理數為378件，下降了25.66%；財物損失為1億8695萬元，下降了52.82%。

面對詐騙集團的猖獗活動，民眾需提高警覺，避免輕信網路上高獲利、低風險的投資廣告，以免辛苦錢落入詐騙集團手中。

