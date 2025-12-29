我要下車！醉客狂嗆 小黃運將國道停車與客互毆

網路上一段衝突暴力影片流傳！（圖／翻攝自社會事新聞影音）





網路上一段衝突暴力影片流傳！疑似有新北市的民眾酒後搭乘計程車，在後座質疑運將「你會不會開車」，運將最後受不了，直接在國道上停車，衝到後座打人，對此國道警方正在了解當中。

運將vs.乘客：「來來來來來，你不要跟我說那麼多啦，下車。」計程車內乘客情緒一來就要下車。

運將vs.乘客：「他跟我嗆聲，他跟我嗆聲就不對，（xxx誰先嗆誰啦），你不要跟我嗆聲，下車。」

車內情緒越來越激動，乘客還伸手去拉。運將vs.乘客：「下來下來，你跟我說什麼，你給我下來，下來。」

廣告 廣告

運將實在忍不住，就算開國道，也直接把車停在路中間。運將vs.乘客：「怎樣，怎麼樣，你說啊，是怎樣，（好了啦）。」

兩人在後座開打，事情就發生在新北市，凌晨兩點多，當時兩名乘客上車渾身酒氣，開到一半，戴帽子的男子突然和朋友說要回泰山，但卻把氣出在運將身上。

運將vs.乘客：「欸運將你會開車嗎，（會啊），你會開車嗎，（會啊）。」

頻頻挑釁，兩個人吵起來，最後還大打出手，不僅危險也已經違法，到底是誰對誰錯，交給當事人自己來說。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／小黃遇火爆乘客！逼半小時到新竹還車上「解放」

影／客威脅「給你下課」下秒解放小黃 司機無奈開警局

港計程車司機「車內自己嗨」 19秒影片瘋傳網崩潰：看到想吐

