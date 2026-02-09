「我要成為更好的人！」青潭國小品德講座落幕 學生從守信用與做家事出發

▲講師透過生活化的案例與互動引導，帶領學生思考品德在日常生活中的重要性。

【記者 高鐿玲／新北 報導】為落實品德教育向下扎根，台灣快樂之道協會日前應新北市青潭國小邀請，為全校一至六年級共四百多位學生舉辦一系列品德專題講座。活動由協會執行長張玄諭及團隊，透過生活化的案例與互動引導，帶領學生思考誠信、責任與家庭關懷在日常生活中的重要性。講座結束後，許多學生寫下「我要成為更好的人」的深刻回饋，展現出品德教育實質影響學子心靈的良好成效。

本次系列講座由青潭國小訓育組長精心策劃，旨在將品德觀念與校園生活接軌。快樂之道協會針對不同年級段學生的理解能力設計課程，內容取材自美國教育家 L. 羅恩賀伯特所撰寫的《快樂之道》，以貼近生活的道德準則作為引導：低年級學生透過色彩豐富的影片與繪本，學習基礎的生活規範；中高年級則深入探討如何營造有品的校園文化，並建立健康的人際關係。張執行長指出，品德不應只是課本上的標語，而是每一位學生在日常選擇中展現出的修養，透過這套生活準則，能幫助孩子建立自律與自信。

▲新北市青潭國小邀請台灣快樂之道協會為全校舉辦一系列品德專題講座。

在講座的交流環節中，學生表現出高度的參與感，並將所學轉化為具體的自我期許。許多學生在課後感言中直白地寫下「我要成為更好的人」，並分享具體的實踐計畫：有的學生決定未來與同儕相處時「要守信用，說到要做到」；也有學生反思家庭生活後，主動提出要「幫父母做家事」，甚至有學生自我砥礪要建立更友善的處事態度。這些純真且深刻的回饋，顯示出品德教育若能精準連結孩子的生活情境，將能引發其內在的良善力量。

台灣快樂之道協會表示，品德是個人成長的基石，也是建立祥和校園的關鍵。透過此次在青潭國小的分享，看見學生對「誠實」與「關懷」的深刻體認。協會未來將持續走入校園，推廣實用且具啟發性的品德教育。（照片記者高鐿玲翻攝）