▲「我要找老公」身障婦寒風中哭泣，馬光警溫情守護助團圓。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】近日氣溫驟降，虎尾分局馬光分駐所員警在寒風中展現溫情。副所長林高彬與警員程建龍於日前執行巡邏勤務時，行經土庫鎮新庄里新庄路段，敏銳發現一名婦人在路旁哭泣。員警立即停車上前關心，成功幫助該名迷途長者平安與家人團聚。

據了解，該名謝姓女子（51年次）為身障長者並伴隨輕微失智症狀。當日謝女自稱外出欲尋找老伴，卻因天氣寒冷、體力不支，加上迷失方向，只能在路邊焦急流淚。林、程兩位員警見狀，第一時間上前攙扶，一邊安撫其情緒，一邊細心詢問其身分。

廣告 廣告

因謝女無法清楚表達住家位置，警方立即透過警政系統進行多方查詢，順利確認其身分並找到位於附近的戶籍地。員警隨即前往通知謝女的丈夫，並與謝女先生合力將其護送回家。

謝女丈夫激動地表示，太太因失智症狀偶爾會走失，正當全家人焦急萬分時，幸好遇到熱心的警察主動發現並及時伸出援手，對警方的服務精神深表感謝，讚許警方不愧是人民的守護者。

虎尾分局呼籲，家中有易走失的失智長者或身障人士，家屬應多加留心，避免讓其單獨外出。建議可向社會處申請「愛心手鍊」，或至鄰近分局進行「指紋捺印」建檔，一旦發生走失，警方能在最短時間內確認身分，協助長者平安返家。