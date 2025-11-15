「我要殺了你」20多歲男深夜終點站拒下車！暴走怒吼 瑞芳副站長遭狠踢又被勒在地

台鐵瑞芳站深夜發生旅客失控事件，男子拒絕下車並攻擊副站長，導致對方一度被勒倒在地，警方到場後強制帶離。（翻攝畫面）

區間車深夜爆「暴走乘客」！台鐵昨（14日）深夜再度發生旅客失控事件，一名20多歲男子在瑞芳站拒絕下車，原本只是例行清車作業，卻意外演變成暴力衝突。男子情緒突然失控，不僅朝副站長多次揮腳攻擊，甚至一度勒抱副站長，造成現場一片混亂。

清車為何失控？男子拒下車突爆怒 狂喊「我要殺了你」

事發於昨日深夜11時47分，1280次區間車抵達瑞芳終點站後，台鐵人員發現仍有旅客滯留車廂，並拒絕配合清車。工作人員隨即上前勸離，但男子不僅不合作，情緒急速升高。

廣告 廣告

警方尚未抵達，男子突然坐倒在地大吼大叫，並尖叫喊出「我要殺了你」等激烈言詞，讓在場員工驚覺情況不對。副站長上前協助時，也遭到男子猛烈踢打，甚至被勒住倒地，險象環生。

台鐵暴力事件再增？瑞芳站如何處理「失控旅客」危機？

在多名同事協助下，副站長才得以脫身。警方趕抵後，立即將男子強制帶離並送醫處置。副站長後續到礦工醫院驗傷，並對施暴者提出刑事告訴。

警方表示，男子行為涉及妨害公務與傷害罪，後續將依法偵辦。

區間車深夜風險高？台鐵呼籲配合清車避免衝突

台鐵事後強調，工作人員肩負維護乘客安全與列車秩序的重要任務，但突發暴力事件仍可能讓員工面臨危險。台鐵呼籲旅客遵守站務管理、配合清車規定，避免讓公共運輸安全陷入風險。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

海裡也有熊！漁民驚見「巨熊划水直奔岸邊」嚇傻 獵人火速攔截

「無止盡的欺騙我」孫生女友多芬深夜吐心聲！ 連6貼文粉絲心疼憂感情生變

吃過的都沉默了…北車老店被抓包「水溝蓋洗冬粉」 衛生局出手！網挖評價：3年前就有人警告