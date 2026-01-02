我要清澈的血液！川普天天吞325毫克阿斯匹靈抗血栓 醫憂高劑量用藥風險

美國總統川普近期受訪坦言每日服用325毫克阿斯匹靈，引發健康關注。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時坦言，他每日服用325毫克阿斯匹靈，劑量約為一般建議值的4倍。川普解釋，此舉是為了「稀釋血液」，他說：「我不希望濃稠的血液流過我的心臟，我想要的是清澈的好血流過去。」

川普醫療團隊證實，服用高劑量阿斯匹靈為預防心血管疾病之用。

現年79歲的川普，是美國歷史上第二年長的現任總統，僅次於2024年卸任、當時82歲的前總統拜登（Joe Biden）。近月來，川普的健康情況備受外界關注，他曾被拍到手部出現瘀青，並傳出去年10月接受過核磁共振（MRI）或電腦斷層掃描（CT）檢查。

對於健康問題，川普與其主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）進一步說明，他實際接受的是CT檢查，並非MRI，該檢查是出於預防性目的，用以排除心血管相關問題。巴巴貝拉強調，檢查結果未發現任何異常。

川普手部曾被拍到出現瘀青，他表示可能與長期服用阿斯匹靈有關。

川普同時指出，手部瘀青應與長期服用阿斯匹靈有關，而白宮則曾解釋為與人握手所致。儘管醫療團隊建議使用較低劑量，川普仍堅持每日服用325毫克，他表示這項習慣已維持25年。

根據美國梅約診所（Mayo Clinic）資料，60歲以上族群若為預防心肌梗塞或中風，常見建議劑量為81毫克。川普所服用的325毫克則屬臨床上用於急性發作時的治療劑量，並非日常預防用途。

CTWANT提醒：不當用藥可能危害健康，請依循專業醫囑使用藥物。

川普手部曾被拍到出現瘀青，他表示可能與長期服用阿斯匹靈有關。（圖／翻攝自X，@AFpost）

