「我要的幸福」實現了 孫燕姿相隔11年台灣開唱 尪愛相隨

睽違11年，歌手孫燕姿終於重返台灣，帶著《就在日落以後》巡迴演唱會降臨高雄巨蛋，連續兩天為港都歌迷帶來精彩表演。這場演唱會的2萬2千張門票在開賣後短短90秒內就被搶購一空，展現歌迷們的熱情。演唱會上，孫燕姿不僅獻唱多首經典歌曲，還與歌迷親切互動，分享她在高雄的美食體驗，並開放點歌環節，為歌迷帶來滿滿的幸福感。

孫燕姿出道25年經典歌無數。(圖/Make Music提供)

孫燕姿在演唱會中演唱了多首膾炙人口的歌曲，包括《我要的幸福》、《綠光》、《我也很想他》等經典作品。她在舞台上與歌迷熱情互動，分享自己在高雄品嘗的美食，包括粉肝、虱目魚、焢肉和清粥小菜等當地特色料理。演唱會中，孫燕姿特別開放點歌環節，與歌迷進行溫馨對話。當一位穿著黑色衣服、戴眼鏡的歌迷點了《很好》這首歌時，孫燕姿好奇地詢問原因，歌迷回應表示除了是孫燕姿創作的歌曲外，也因為這首歌真的很好聽。

演唱會上開放歌迷點歌。(圖/Make Music提供)

演唱會現場還有一個感人的場景，一位小女孩穿著與孫燕姿相似的服裝出現，引起了她的注意。孫燕姿驚訝地詢問小女孩的衣服來源，得知是媽媽特別製作的。這溫馨一幕展現了孫燕姿的歌曲陪伴著歌迷成長，從少女到成為母親，再帶著下一代一起來追星的動人故事。孫燕姿感性地表示：「現在我們可能都老了一點點，但有些東西是不會變的。」

孫燕姿的歌陪伴了許多人的青春。(圖/Make Music提供)

孫燕姿在演唱會上回憶起她與高雄的特殊緣分，表示高雄是她早期發片時期常來的地方，曾在這裡參加無數電台節目和舉辦簽唱會。更巧合的是，她獲得金曲獎最佳新人獎和最佳女歌手獎的兩屆典禮都在高雄舉行。回顧孫燕姿的音樂生涯，她於2000年推出首張同名專輯《孫燕姿》，便拿下當年唱片銷售量總冠軍。出道短短3年內，她發行了7張暢銷專輯，創作了許多膾炙人口的經典歌曲。

孫燕姿和先生納迪姆。(圖/翻攝孫燕姿IG)

孫燕姿在2011年與荷蘭籍印尼裔的圈外男友納迪姆結婚，婚後育有一雙兒女。納迪姆全力支持她的音樂事業，常在社群媒體上向太太表達愛意，甚至在這次演唱會也陪伴在側，分享了兩張台下拍攝的照片，甜蜜地表示太太永遠是他眼中最閃耀的那顆星。雖然結婚後孫燕姿將重心放在家庭，減少了工作量，但音樂始終是她心中的摯愛。這25年來，她的歌聲陪伴了無數歌迷的青春歲月，那些熟悉的旋律和歌詞勾起了大家不同階段的情感記憶。

