我要看妳腳趾頭！ 男自稱讀「輔大」進行學術研究

新北三重有女子遇到一名自稱輔大的學生，以學術研究為由，說要看她的腳趾頭，直接用手觸碰。（圖／Threads@_yun.624授權提供）





新北三重有女子遇到一名自稱輔大的學生，以學術研究為由，說要看她的腳趾頭，直接用手觸碰，還強調已經蒐集到9個人的腳趾頭，文章一出引起討論，還有網友留言，在蘆洲也遇過。

馬路邊騎樓下，男子突然說要幫女子看腳。自稱輔大學生：「如果說是這裡，有一點，其實應該，我覺得不算太嚴重。」

仔細觀察腳趾頭，還邊看邊分析，女子用手機錄下過程。但事後回家卻越想越不對勁，女子PO文還原經過，當天在新北市三重區捷運菜寮站附近，她穿著拖鞋經過超商，一名自稱輔大的學生以學術研究為由，說要看她的腳趾頭，當場要她脫掉鞋子。

男子稱要完成報告，還直接用手觸碰，還摸了腳鍊，對方強調是要討論國高中生穿皮鞋是不是會影響發育，而且已經蒐集到9個人的腳趾頭。但女子質疑過程都沒戴手套正常嗎？貼文一出，也有人在蘆洲遇到類似情形，儘管沒犯法，轄區警方也沒獲報，但影片已經引起討論。

