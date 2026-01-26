我要看項鍊！ 3搶匪闖銀樓奪42萬金飾飛車逃
年關將近加上黃金飆升，桃園一家銀樓在光天化日下遭搶劫！2名搶匪假裝要買金飾，趁對方不注意，搶走價值42萬的黃金項鍊和吊墜後迅速逃逸，警方獲報展開追查，發現他們是三人犯案，製造斷點逃到新竹，整起過程經過精心規劃，但還是難逃法網。
銀樓內兩名黑衣男來到櫃台前，一個站著三七步，雙手擺後方眼神偷瞄，嘴裡還嚼著檳榔，老神在在，另一名則站在後方，似乎在找最佳時機，因為他們根本不是要來買金飾，要來搶金項鍊，兩人得手後頭也不回，拔腿狂奔衝出店家，兩人看準時機，跳上機車油門催落，警方以車追人，在深夜逮到人。
搶金飾嫌犯vs.警方：「項鍊呢東西呢，（丟掉），不付還把它丟掉，給誰了，（丟掉。）」
搶匪打死不認，不肯交代金飾丟去哪。搶金飾嫌犯vs.警方：「項鍊咧，到底在哪裡啦，（丟掉），誰相信啦，信你個鬼咧，丟哪裡啊，（丟那邊溪裡），溪裡。」
但鬼扯馬上被識破，發現金飾根本藏在主嫌家裡。搶金飾嫌犯vs.警方：「放這麼裡面喔，裡面還有東西，你就完蛋了。」
被搶走的正是這條一兩九錢的金項鍊，和兩錢的金墜子，最近金價飆漲每盎司飆破5千，換算下來金飾要42萬。
其他銀樓業者：「現在一錢一九多，兩兩就38萬多，（你會擔心嗎）會，不是啊這是偶發的。」
原來25號下午五點多，桃園新屋中山路這間銀樓，三名搶匪疑似早分工好，一人負責聊天，一人負責搶劫，一人當接應司機，甚至他們在24號下午其中兩名嫌犯就到銀樓店附近，掌握店家作息，趁市場人少的時候下手搶劫。
附近居民：「這邊熱鬧是在早上時間，到了下午攤販撤走之後，就比較沒有人潮。」
這3人按照計畫，把騎著事先偷來的機車，一路往南逃竄到新竹復興漁港，並棄車製造斷點，再由周姓嫌犯接應，載回觀音，過年前想搶金大撈一筆，好過年，這下反而一起揪團去牢裡過新年。
