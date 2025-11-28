我要胖給你們看！他為證明瘦身法每日狂吃破萬卡 健身網紅暴肥13公斤竟一覺不醒

俄羅斯健身網紅努揚金（Dmitry Nuyanzin）為驗證減重課程效果，在社群記錄每日高熱量飲食，最終卻不幸猝逝，引發關注。（圖／翻攝自IG，dmitryfit，下同）

俄羅斯一名年僅30歲的健身教練兼網紅努揚金（Dmitry Nuyanzin），為了向粉絲與學員證明其減重課程具備「快速逆轉效果」，發起極端增重挑戰。他連續數週每天攝取高達10,000卡的熱量，計畫在短時間內增重25公斤，再以實際成果示範如何迅速瘦下。然而，這場「實驗」卻以悲劇收場，他在睡夢中心臟驟停，宣告不治。

為了推廣減重計畫，努揚金每日攝取上萬大卡熱量，短短一個月暴增體重，卻不幸在睡夢中猝逝。

據《每日郵報》與多家俄媒報導，努揚金來自奧倫堡，擁有多名追隨者，曾於奧倫堡奧運儲備學校及聖彼得堡國家健身大學就讀，是經驗豐富的私人教練。他於社群平台發起「增重馬拉松」挑戰，強調暴食增胖只是過程，目的在於鼓勵粉絲參與其即將推出的減重課程。

為達成目標，他每日進食內容驚人：早餐為糕點與半塊蛋糕，午餐吃下800公克的美乃滋餃子，晚餐則是漢堡配上兩個小披薩，並以薯片補充熱量。他自述在11月18日時，體重已由原本的90多公斤暴增至105公斤，僅用一個月時間增加13公斤。

努揚金原計畫以先胖後瘦挑戰方式，示範如何快速減重。

此外，他也祭出獎勵機制，鼓勵粉絲參與挑戰。只要體重逾100公斤並在元旦前減重10%，即可獲得1萬盧布（約新台幣4000元）獎金。他強調此挑戰將結合飲食、運動與心態管理，協助參與者健康瘦身。然而，努揚金的身體卻無法承受這場實驗的負擔。他曾在事發前一日取消訓練課程，並向友人表示身體不適，打算就醫。未料隔天即傳出他在睡夢中因心臟驟停死亡的消息。其遺體隨後於奧倫堡下葬，令親友與粉絲不捨。

努揚金生前已婚但無子女，2022年曾因持毒服刑八個月，出獄後重返健身圈展開新生活。友人形容他為人陽光、熱情、充滿正能量，其離世震驚俄羅斯健身社群。其社群平台湧入大量哀悼留言：「你太早離開了」、「我無法相信這是真的」、「願你的家人與朋友平安度過這段悲傷時光」。

專家提醒，快速增重與暴食會對心血管系統造成極大壓力，特別是攝取高脂肪、高鹽分食物，恐引發高血壓、心律不整等問題，進一步導致猝死風險。呼籲民眾切勿以極端方式挑戰身體極限，健康才是健身的根本目標。

挑戰期間感到身體不適，原本計畫就醫卻未及安排，最終在睡夢中心臟驟停離世。

