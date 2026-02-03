我要買黃金！男領300萬稱投資 警急勸：有詐

過年前買金潮，小心被騙！（圖／東森新聞）





過年前買金潮，小心被騙！有民眾一口氣要領300萬現金，說要買黃金和二手車說投資，但要投資甚麼又說不清楚，警方緊急勸說小心是詐騙。

但又無法提供明確單據，行員擔心可能遇到詐騙通報警方，員警到場耐心勸說半小時，才將男子勸退。

也可能成為詐騙集團的下手時機！台北一名李先生，一口氣要提領300萬現金，說要買黃金和二手車，但又無法提供明確單據，行員擔心可能遇到詐騙通報警方，員警到場耐心勸說半小時，才將男子勸退。

銀行行員：「這位先生的部分，他是要提領300萬現金，部分要買黃金，一部分是要做個人的放貸。」

銀行行員警覺性非常高，跟趕來的員警描述擔心民眾可能遇到詐騙。

當事提款李姓男子vs.安和派出所員警：「這次是二手車，或者是跟朋友做一些，比較小額的私人借貸這樣子。如果說你要買一些什麼，比較高單價的東西，比如你剛說到二手車，黃金什麼之類的，會有一些什麼單據之類的。」

台北這名李先生日前到銀行打算提領300萬元現金，說朋友介紹買黃金和二手車，但過程都是面交或用通信軟體，交易方式沒有單據說詞含糊，這讓行員起疑通報警方，安和派出所員警周岳陞到場了解，也覺得不合常理。

當事提款李姓男子vs.安和派出所員警：「一下子領這麼一大筆，就是會滿…讓人家誤會這樣子，（對對對），所以你…，就是保護人員這樣子，（對對對）。」

員警現場耐心勸說半小時，分析情況還提醒交易可能有疑點，終於勸退李姓男子放棄提款，說會好好再跟朋友確認交易細節，畢竟過年前夕詐騙頻繁近來黃金價格波動大，已經成為詐騙集團的交易藉口。

銀樓業者劉小姐：「年關近金價高，成為宵小下手目標，大家要注意我們銀樓做買賣，都需要登記，請大家不要以身試法。」

3日的現貨黃金一度上漲4%，每盎司站上4800美元，之前在短短2個交易日就下跌13%，過年前夕也有不少民眾想逢低買進，讓買金熱潮持續加溫，但警方提醒大額交易還是要提高警覺。

