我該如何與世界盡頭，牽一次手

我關上家門，讓外面的世界休假。春風吹過時，剛好樂觀，一人一飯。只有自娛的時刻，世界跟著美好了。

打個盹，直到被窗外一隻蝴蝶搖醒，醒來了十方世界。有什麼從門縫進來、從窗口出去？以為是貓，卻是念頭。

我就是家，身體有小河，河水只是順著世界的方向認真老去。人間太吵，我學會在胸口種植花草，安靜記錄，灌溉見聞，順著硬頸長出一臉土土，我又草草一年寒暑。

時光將我點閱，鍵盤發現，空曠是我的職業。

想起「你們」，你們要經過多少動亂，才會成為「我們」？如果與世界盡頭牽手，怕珍貴的邊緣又被拉回鬧區。