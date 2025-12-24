我該買一件半拉鍊上衣嗎？Quarter-zip是今年秋冬關鍵單品？香奈兒說還會一路紅到明年，編輯推薦先買起來
從常春藤風格（Ivy Style）、工裝文化到戶外機能，再到奢侈品牌重新定義時裝中的鬆弛感與舒適度，半拉鍊上衣（Quarter-zip）其實你我都很熟悉。它原本就像是老爸衣櫥裡的「萬年基本款」，低調、實穿，經典。
半拉鍊上衣何以這麼紅？
然而，近期社群世代重新注視它，這件看似保守的單品被賦予全新的熱度，並成為年輕人眼中關於成熟、品味與「老錢風」的象徵。你不需要刻意打扮，也無須堆疊過多的流行元素，只要穿上它，整個人就自然落在一個剛剛好的位置，從容、得體，而且非常到位。
事實上，半拉鍊上衣本身就具備俐落、好搭的輪廓基礎，而領口的拉鍊設計，則為造型帶來可自由調整的層次與表情，在正式與休閒之間創造出恰如其分的鬆弛感，也因此迅速成為今年秋冬必備的時髦關鍵字。而且，這股優雅鬆弛又象徵簡約的趨勢並非僅存於街頭與社群的熱度，還在香奈兒藝術總監Matthieu Blazy的首個香奈兒 2026 Métiers d’art 工坊系列中，被選為開秀第一套造型，清楚宣告這件帶有運動與機能語彙的半拉鍊上衣單品，已完成風格升級，正式躍升為時尚圈的話題單品，以下是編輯半拉鍊精選推薦：
今年秋冬必收Quarter-zip精選
01 Dior
CD Icon 半拉鍊運動上衣
Dior CD Icon 半拉鍊運動上衣
NT$ 58,000
Dior Quarter-zip 展現極度低調的優雅氣質。深灰色刷毛棉質、寬版剪裁、壓印 CD Icon 標誌，沒有多餘裝飾，卻每一個細節都精準落於氣質之中。這不是用來運動的上衣，而是以運動語彙重塑現代時裝輪廓。 搭配牛仔褲或俐落長褲，就能完成一種「低調但高級」的都市造型。
直達官網
02 Louis Vuitton
羊毛半拉鍊套頭衫
Louis Vuitton 羅紋羊毛半拉鍊套頭衫
NT$ 77,000
Louis Vuitton的Quarter-zip，展現的是高端休閒的時髦輪廓。Beige 羅紋款的 Monogram 內襯細節將品牌符碼藏在細節中，它能搭配正式與休閒，也毫不違和。
直達官網
03 Louis Vuitton
山羊絨半拉鍊套頭衫
Louis Vuitton山羊絨混紡半拉鍊套頭衫
NT$ 77,000
Louis Vuitton 這件Navy山羊絨羊毛混紡的Quarter-zip，有綴上低調的Damier圖案，同樣將品牌符碼藏在細節中，而無論正式或是休閒，又或是將裡面內搭襯衫、外面套上西裝大衣，都能展現優雅俐落的好氣質，是非常推薦的一件百搭上衣。
直達官網
04 Brunello Cucinelli
羊絨英式羅紋 Quarter-zip
Brunello Cucinelli 羊絨英式羅紋半拉鍊上衣
約US$ 4,705
Brunello Cucinelli 的 Quarter-zip 有著英式羅紋、落肩設計、略寬袖型，讓整體輪廓顯得柔和而放鬆。拉鍊頭上低調的 Monili 裝飾是喜歡低調奢華的時髦迷才會注意到的光澤。
直達官網
05 Loro Piana
Parksville 小山羊絨套衫
Loro Piana Parksville 小山羊絨套衫
價格店洽
Loro Piana 的 Quarter-zip 有著小山羊絨的細緻、輕盈與溫度感，不避多言的頂級的質量讓這件套衫在穿上的瞬間就感受到所有價值。
直達官網
06 Polo Ralph Lauren
雙面針織Quarter-zip
Polo Ralph Lauren 雙面針織Quarter-zip
NT$ 5,980 Polo
Ralph Lauren 的 quarter-zip，幾乎可以說是這個單品在當代男裝中的「標準答案」。立領加上 1/4 拉鍊，搭配全件羅紋針織，線條乾淨、比例經典，不論拉鍊全拉或半開，都自然落在「得體但不拘謹」的區間。材質與織法完成修身與保暖。這正是它多年來屹立不搖的原因：一件可以從辦公室穿到週末、從單穿到大衣內搭都成立的基礎核心款，重點是女穿也非常好看時髦。
直達官網
07 Carhartt WIP
Detroit Half Zip Sweater
Carhartt WIP Detroit Half Zip Sweater
NT$ 6,880
Detroit Half Zip 是典型的 Carhartt WIP單品，它保留工裝的輪廓骨架，卻用針織材質讓整體變得柔軟、可。方正略boxy的剪裁、放鬆的肩線，讓這件 half zip 非常適合層次穿搭。半拉鍊高領既能提供保暖，也能在敞開時創造類 V 領的視覺比例，讓工裝更為時髦。
直達官網
08 Patagonia
Better Sweater® 1/4-Zip Fleece
Patagonia Better Sweater® 1/4-Zip Fleece
約US$139
Better Sweater可以說是Patagonia最經典的城市單品之一。 這件外觀看似毛衣，實際卻是刷毛抓絨結構，保暖、透氣、輕量，並且極度耐穿。這正是近年「戶外機能轉為日常風格」的最佳示範。秋冬在通勤、旅行或週末移動時，都非常適合。
直達官網
延伸閱讀：
「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！香奈兒藝術總監領軍穿，舒華、Sana也跟上，5 推薦款一次看
低調內斂才更顯貴氣！「老錢風」爆紅揭世代消費觀：買得少但要買得好
巴黎女人秋天怎麼穿？排隊名店秋日鬆弛優雅六款Sézane必收針織衫，請看編輯推薦
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 為何時髦精人手一條「三角圍巾」？這5款保暖百搭推薦清單請收下，今冬必須擁有！
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 127
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 146
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 124
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 58
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 139
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 42
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 73
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 70
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 259
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 412
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60