「我讓妳披婚紗」噁男瘋狂迷戀人妻 割機車坐墊、送怪飲料...恐怖跟騷樣樣來

台北市萬華區56歲文姓男子5年前認識一名在小吃店工作的女子小花（化名），因經常到該店消費進而對小花產生情愫，開啟一波瘋狂追求模式，行動包括肉麻傳訊、割壞機車坐墊、留有不明液體的寶特瓶在機車置物箱內等，小花憤而提告，台北地檢署依法提起公訴並聲請簡易判決，台北地方法院7月宣判文男拘役120日，得易科罰金，文男以精神疾病為由上訴，日前遭到駁回。

判決書指出，2020年，文男在住處附近的小吃店認識在該店工作的小花，他明知小花為有夫之婦，仍春心蕩漾，開始於2023年4月至5月間向小花表明自己會與老婆離婚，7月間更多次用Line語音訊息肉麻示愛，包括「寶貝，我還是忘不了你，我愛你。我變老了，你不愛我了對不對。你考慮看看啦，我會光明正大的娶你回來。你這輩子有沒有披過婚紗？我讓你披，我說得到做得到。不用再看他臉色了，好不好？嫁給我，我不會讓你失望的，這輩子不能做夫妻，下輩子再來做，好不好？」

小花不堪其擾多次告誡，文男仍不予理會，於同年7月5日晚間7時許，到小花住處地下室停車場找她丈夫踹共，用利器劃破丈夫的機車坐墊，留下「來相找 我叫阿(Y)文 你當作你大顆很漂亮 去乎XX」等辱罵字眼，小花忍無可忍，於9月26日至萬華分局青年路派出所求助警方，並聲請法院核發跟騷保護令。

法院11月27日核發保護令，豈料文男變本加厲，於2023年12月19日晚間8點30分，騎乘電動機車到小花住處地下停車場，將自己使用過含有不明液體的寶特瓶留在小花的機車置物箱內，之後更直接殺到人家家門口叫囂徘徊。

小花夫婦向萬華分局提告，案經北檢偵辦，文男到案後坦承犯行，檢察官從小花手機的錄影、機車遭毀損的照片以及監視器畫面等認定文男具有犯罪嫌疑，依《跟蹤騷擾保護法》騷擾罪、違法保護令罪及《刑法》毀損等罪起訴。

台北地方法院審理，2024年7月31日判文男應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金；文男以罹患慢性精神疾病，須定時就醫服藥為由提出上訴，表明希望與小花調解，但對方不領情，台北地院本月25日駁回，全案確定。



