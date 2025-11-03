我赴愛沙尼亞設立代表處卡關 名稱問題陷入僵局

愛沙尼亞在2023年宣布接受台灣在當地設置代表處，但至今已過兩年仍無進展。根據《日經亞洲》的報導，台灣與愛沙尼亞在代表處名稱上出現嚴重分歧，台灣希望以「台灣」命名，而愛沙尼亞則擔心此舉可能引發北京的經濟制裁，堅持以「台北」命名。

自2021年台灣在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」後，該國遭到中國大陸的經濟制裁，並降級雙邊外交關係，這使得愛沙尼亞對於名稱的選擇格外謹慎。消息人士指出，愛沙尼亞不願意重蹈立陶宛的覆轍，因為該國在面對中國的壓力時幾乎無法獲得其他國家的支持。

愛沙尼亞外交部表示，雖然該國在2023年已接受台灣設立非外交性質的辦事處，但至今尚未收到任何正式請求。多數國家均以「台北」命名，這符合「一中政策」，愛沙尼亞將繼續遵循此政策。

智庫分析師呼籲台灣應將重心放在實質合作的領域，而非過於強調名稱等象徵性問題。台灣外交部則表示，台愛雙方關係友好，將保持開放態度，尋求在各領域的合作。

