我躍升美第四大貿易夥伴 貿易署：強化雙邊供應鏈關係

經濟部國際貿易署昨（3）日指出，以美國統計，2025年前十月台灣進出口貿易額達2,010億美元，已躍升為美國第四大貿易夥伴，首度超車德國，僅次於墨西哥、加拿大及中國。貿易署強調，未來強化台美供應鏈夥伴關係。

經濟部貿易署昨日舉行年度記者會。針對甫落幕的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）達成七大共識，署長劉威廉表示，這次EPPD台美討論議題比過去都要寬，AI供應鏈安全、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等都是很實質的議題，而貿易署後續工作要協調數位部、經濟部技術司、工研院、無人機卓越聯盟等國內官方民間單位與美方溝通。

劉威廉說，美國發展AI，台灣在伺服器領域的確扮演關鍵角色，這是剛性需求，因此對未來的台美貿易持續成長持樂觀態度，但貿易署也不希望只有科技業一枝獨秀，韌性特別預算會加強在受影響較大的傳統產業。

至於關鍵礦物供應鏈（稀土），他解釋，美國為了確保關鍵礦物的供應鏈，持續與澳洲、加拿大等合作，台灣在關鍵礦物主要有兩部分，一是城市礦山，由電子廢棄物回收，目前工研院已在研發技術，但由電子廢棄物中回收仍有極限；第二部分希望在礦源上開發，能與美國合作。

此外，貿易署表示，未來強化台美供應鏈夥伴關係，除了推動EPPD共識外，我現已與美國13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），另，2025年8月在美國揭牌成立「達拉斯台灣貿易投資中心」，提供業者在美布局所需協助。

貿易署並表示，去年我國有104家業者赴美參加選擇美國投資高峰會，是全球規模最大代表團，今年我國也會組團參加選擇美國投資高峰會。此外，我國也會在台舉辦US Business Day邀請州政府代表及重要美商來台，便利業者在台洽談商機。

