我身騎白馬? 白馬偷跑出農場台9線逛大街

花蓮壽豐有民眾目睹，一匹白馬在馬路上逛大街，趕快把馬牽到路邊，警方發現，這匹馬是趁員工丟垃圾時，從觀光農場後門溜出來的，一路走上台9線，警方也連絡飼主帶回，並要求確實把馬繫好，別讓牠再度成為脫韁野馬。

大馬路上，怎麼有白馬逛大街，民眾開車經過嚇一跳，她剛好是馬匹教育中心的教練，一看到馬就覺得不對勁，趕快下車。民眾vs.員警：「牠有點緊張，我現在放開會跑，會跑哇。」馬一開始有些緊張，她慢慢安撫馬的情緒，牽到路邊，以免發生危險。

農場主人：「我們員工在後門那邊剛好在丟垃圾，後門沒關好就被牠跑掉了，（這隻馬是不是價值不斐，好像很貴），還好就是種馬也沒有很貴。」事發在花蓮壽豐，當時是晚上六點多，正是交通巔峰，白馬趁著馬場後門沒關，偷偷溜出觀光農場，一路走上台9線，還好熱心民眾幫忙，才有驚無險。

花蓮吉安分局豐田所長胡明山：「到場時馬匹熱心民眾牽至路肩，後續已聯繫飼主將馬匹帶回，將依違反道路交通管理處罰條例，第84條告發，同時在此呼籲，請勿讓動物或寵物在道路奔走，若是故意行為，會將違反社會秩序維護法91條。」警方也告誡飼主，一定要把馬繫好，確實檢查出入口，別讓馬再度成為脫韁野馬，影響交通。

