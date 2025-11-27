我身體撐不下去了！79歲男弒母自首 他疑照護崩潰釀悲劇

79歲男子因長年照護壓力弒母，引發日本社會再度關注老老照護困境。（示意圖／Pixabay）

日本東京町田市25日發生一起疑似長期照護壓力導致的家庭悲劇。一名79歲男子涉嫌在住處殺害與其同住、年滿100歲的母親，犯案後自行報警自首，他向警方供稱，自己健康狀況不佳，加上對未來照顧母親感到焦慮與壓力，才會犯下此案。警方獲報後趕赴現場，隨即以殺人罪嫌將男子逮捕。

根據《富士電視台》與《日本電視台》報導，警方於25日下午14時許接獲自首電話，男子在通話中表示「因為照護已經筋疲力盡」，而對母親下手。警消人員抵達現場後，發現死者渡部雅子倒臥於房間地板，立刻將其送醫搶救，惟約1個半小時後仍宣告不治。

廣告 廣告

警方調查表示，涉案男子為無業的渡部眞人。現年79歲的他與母親長期同住。初步了解，他涉嫌以摀住口鼻的方式行兇，導致母親窒息死亡。渡部真人在接受訊問時坦承犯行，並供稱由於自身健康狀況不佳，擔心未來無法繼續照顧母親，因而做出極端行為。

警方目前正進一步調查渡部真人的身心狀況、實際照護情形，以及案發當時的具體經過，並將透過司法解剖釐清確切死因與是否涉及其他因素。

日本正面臨嚴峻的高齡化問題。根據官方統計，日本65歲以上人口已超過全國總人口的三成，是全球比例最高的國家之一。隨著「老老照護」（即高齡者照顧高齡者）的情況日益普遍，不少照顧者本身也面臨健康衰退、經濟壓力與心理困境，導致照護崩潰、家庭悲劇頻傳。

涉案男子渡部真人自首後遭警方逮捕，坦承因身體狀況惡化而無法再照護母親。（圖／翻攝自X，@HlYYz9Y8JHwE8eJ）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」