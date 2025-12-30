我軍艦1對1驅離 125架次共機越中線

中共軍演及海警船大舉侵擾，我調度艦艇採「1對1」緊盯驅離，桃園艦30日中午在東部海域監控大陸海警船時，特別增加中英文廣播詞，向對方喊話強調台海和平攸關全球科技產業命脈，「一旦發生衝突，將會受到世界的制裁」，呼籲對方審慎行動。海巡署說，他們面對噸位懸殊的大陸船艦毫無畏懼，展現捍衛主權決心。

大陸解放軍29日起連續2天執行「正義使命-2025」環台軍演，我國防部30日指出，軍演首日共偵獲共機130架次，其中越中線進入到北部、中部、西南空域者計90架次，另有共艦14艘及公務船8艘；而昨日截至下午3點，已偵獲共機71架次，其中35架次越線，另含共艦13艘、公務船15艘，亦偵獲1顆空飄氣球於基隆西北方約59浬處飛行，高度2萬9000呎。

海巡署表示，29日即偵獲海警船大舉侵擾金馬、東沙及台灣周邊海域，我方立即調派艦船艇，在各海域預置並周密部署，以「1對1」方式併航監控並強勢驅離。宜蘭艦於西北海域對應大陸海警1303，連江艦在澎湖海域應對2204，展開對峙。

其中，29日下午4時許，大陸馬鞍山號飛彈護衛艦企圖逼近，澳底海巡隊PP-3529艇雖僅35噸，面對數千噸級的大陸軍艦毫無懼色，協同海軍汾陽艦聯合監控，海巡艇近距離併航廣播驅離，阻斷對方行動。

30日上午9時，共軍在平潭射擊PCH-191火箭彈，海巡署會同國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，掌握共軍陸續發射2波、27枚，分別落在第1及第2號禁航區，海上船舶人員均安，無事故。

國防部昨也發布反制影片指出，除空軍監控並鎖定共軍的空警500A預警機、運-20運輸機、殲-10戰機與殲-16戰機外，海軍方面包括馬公軍艦近距離監控中共1301海警船，成功軍艦、汾陽軍艦以及西寧軍艦則分別監控中共161呼和浩特艦、525馬鞍山艦與980龍虎山艦。

除了我方監控外，中共解放軍也發布軍演影片，公布我軍升空攔截的F-16戰機，畫面最後放大可清楚看見我戰機的輪廓，甚至能辨識出是來自花蓮第五聯隊的飛機，機號更依稀可見「6655」字樣。接著，共軍亦發布偵照我某空軍基地的畫面，其機堡形狀與跑滑道也是隱約可見。

位處前線的金門30日下午出現多輛戰車、甲車馳騁於大馬路上；因時值敏感時刻，民眾看到戰車大陣仗出動，也多了幾分緊張氛圍。軍方說，這屬常態化戰備應處作為之一，不必過度恐慌。

此外，國軍駐守花蓮的飛彈部隊海鋒大隊、反艦飛彈部隊及包含雄風三型飛彈機動車組，連兩天持續駐守不定點戰術位置；海巡方面則有2艘大型艦及55噸巡防艇在花蓮港警戒，強化東部沿海防衛，確保民眾與漁民安全。