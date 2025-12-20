我軍購F16V雙座機 在美地面測試

國軍向美國採購的F-16V（blk70）雙座戰機（機號6831）進行地面測試。（中央社照片取自Owen’s Aviation Photos臉書粉絲頁）

記者王誌成∕台北報導

中華民國向美國軍購六十六架Ｆ─１６Ｖ（blk70）戰機，負責生產的美國洛克希德．馬丁公司三月舉行首架機（機號６８３１）出廠典禮，時任國防部副部長柏鴻輝，及駐美代表俞大 在場觀禮見證，首架機為雙座機。美國航空攝影臉書粉絲專頁Owen’s Aviation Photos二十日凌晨貼出台灣向美國採購Ｆ─１６Ｖ（blk70）機號６８３１的雙座機，在南卡羅來納州的格林維爾機場進行地面測試照片，並寫下First sighting of the Taiwan F-16 Block 70（首次目擊台灣F-16 Block 70），另一則貼文照片顯示，測試飛行員配戴頭盔瞄準系統。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，根據照片顯示，這架機號６８３１的Ｆ─１６Ｖ（blk70）雙座機已配備可延長滯空時間的適型油箱，讓原先翼下掛副油箱的掛架，能改掛載其他武器增加運用彈性，在進行飛行測試前需要在地面上進行測試，確保系統之間不會互相干擾，接下來才會升空進行飛行測試，最後再進行系統測試。