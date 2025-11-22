我輕巡艦CMS 330戰管系統 德海軍也採用 成F127巡防艦「大腦」

〔記者陳治程／綜合報導〕海軍現正籌獲「輕型巡防艦」原型艦，首批2艘預計2028年前交付海軍服役，而除主機、雷達等關鍵裝備外，全艦的戰管系統也在月前的台北航太國防工業展揭曉，確定採用洛馬的CMS 330；而在加、紐、智利等國後，德國也確定採購這套系統，作為其海軍新一代F127巡防艦的「大腦」。

加拿大政府17日宣布，德國聯邦國防軍裝備、資訊科技暨在職支援辦公室(BAAINBw)現已正式簽約採購CMS 330戰鬥管理系統、合約總值超過10億加幣(約新台幣218億元)；該公告強調，德國在採購此系統後，將可大幅提升德、加兩國海軍的作業互通性，進而提升北約盟邦的區域安全。

由洛克希德．馬丁加拿大分公司(Lockheed Martin Canada)研發的CMS 330戰管系統，原先僅為加拿大皇家海軍(RCN)的哈里法克斯級巡防艦設計，但其與美國海軍「神盾」(Aegis)系統的互通性與經濟性，使其後續也獲紐西蘭、智利採用，成為各國水面戰艦抑或支援艦的「大腦」。

軍聞媒體「Naval News」更指出，作為CMS 330戰管系統最新客戶的德國，未來將會把這套系統搭載於德國海軍下一代的F127巡防艦上，而現役的F125型巡防艦，未來也有望跟上F127的腳步獲得升級；但報導補充，德海軍戰艦大腦的種類在CMS 330加入後將更加多元，與法國達利斯(Thales)的TACTICOS、瑞典紳寶的9LV，以及德國Atlas公司的ANCS系統併行運作。

今年9月參與台北航太國防展的美國大廠洛馬，在攤位外以背板方式，間接透露我國輕巡艦將採用CMS330戰系。(本報資料照，記者陳治程攝)

值得一提的是，月前來台並參與台北國際航太暨國防工業展的洛馬公司，就曾在攤位以背板形式，揭露我國輕型巡防艦將採用CMS 330系統；不過，原定明(2026)年交付海軍服役的首批2艘輕巡艦，目前卻有高度可能因奇異LM-2500燃氣渦輪主機未能準時交付，連帶須延後交軍，而在明年國防預算書中，輕巡艦的預算期程，也已從明年延長至2028年，間接坐實了這項傳聞。

