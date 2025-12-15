我輸美商品 僅23%被課對等關稅
美國總統川普四月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅以修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣商品僅百分之廿三被美國課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中最低。
美國政治新聞媒體POLITICO報導，川普四月在白宮玫瑰園公布的百年來最高關稅措施，已出現巨大漏洞，特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議及各項產品適用不同類別關稅，導致美國逾半數進口逃過川普的對等關稅。
報導根據去年進口數據分析顯示，美國全年進口額至少有一點七兆美元逃過對等關稅，原因是獲准免稅或適用其他關稅類別，被課徵對等關稅的進口額約一點六兆美元。豁免成千上萬種商品，可能削弱川普推動關稅的目標，包括保護美國製造業、縮小貿易逆差、創造新收入以籌措資金推動國內政策等。
根據POLITICO提供的數據，台灣出口美國商品僅百分之廿三被課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中比率最低的一個；台灣商品有百分之四十二獲得對等關稅豁免，目前這一類豁免商品包括電子產品、半導體和某些農產品，還有百分之卅五適用美國貿易擴張法第二三二條課徵關稅，這部分商品包括鋼鋁、汽車與零件等。目前美國尚未根據二三二條調查結果對台灣半導體開徵關稅。
日韓被美國課徵對等關稅的商品比率也低於三成，日本是百分之廿六，南韓則是百分之廿八，歐盟和英國分別為百分之卅六與百分之卅二。
相較之下，加拿大有百分之六十二商品被美國課徵對等關稅，越南則有百分之五十七，印度是百分之五十四，中國大陸百分之五十二，比率都高於五成。
白宮九月豁免關鍵礦物和工業原料等數百種商品，這些商品全年進口總額近二千八百億美元。緊接著在十一月，川普政府又豁免價值二千五百廿億美元進口商品，大多是牛肉、咖啡和香蕉等農產品，當時外界熱烈討論生活成本議題讓民主黨贏得維吉尼亞州、新澤西州州長選舉。
川普上周接受POLITICO訪問時對進一步擴大豁免關稅持開放態度，認為現有豁免措施「微不足道」，「沒什麼大不了」，並透露打算把豁免措施與提高其他關稅搭配。白宮則駁斥十一月豁免關稅目的是壓低食品價格的說法，強調這波豁免是在九月命令首次提出。
川普政府過去幾個月與歐盟、英國、日本、馬來西亞、柬埔寨和巴西等國談判貿易協議，也讓超過三千億美元美國進口商品獲得關稅豁免。
更多udn報導
台北最難訂私廚為何進駐百貨？吃麵320元戰翻 老闆回應
新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐
29歲女歌手控前男友家暴、軟禁 公開瘀青照「結束關係」
美編月薪39K嫌太少？網一看工作條件全傻眼：真要偷笑了
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 60
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 82
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 582
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 178
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 93
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 53
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 81
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 222
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 27
賴清德訪中配麵店 鄭麗文竟氣喊：如果看不懂中華民國憲法，我幫你上課
總統賴清德的YouTube頻道13日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。賴清德強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人。不過，國民黨主席鄭麗文昨對此卻怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。今（14）日又氣噗噗的表示「賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 334
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 93
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 98
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
府院傳不副署、不執行《財劃法》 黃國昌喊話2人：三思而行
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸，今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；就藍白硬通過的《財劃法》修正案，府院傳拍板不副署、不執行，黃國昌受訪喊話，希望總統賴清德、行政院長卓榮泰三思而行。民視 ・ 1 天前 ・ 20
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 1
賴清德找韓國瑜茶敘 鄭麗文嗆：虛情假意
[NOWnews今日新聞]總統賴清德明（15）日邀請立法院長韓國瑜進行茶敘，解決朝野僵局，不過遭韓拒絕。對此，國民黨主席鄭麗文今反批，「這只是虛情假意地，想要找人來喝茶摸頭」，國會不是耍流氓或胡攪蠻纏...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14