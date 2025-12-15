我輸美商品 僅23%被課對等關稅

美國總統川普四月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅以修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣商品僅百分之廿三被美國課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中最低。

美國政治新聞媒體POLITICO報導，川普四月在白宮玫瑰園公布的百年來最高關稅措施，已出現巨大漏洞，特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議及各項產品適用不同類別關稅，導致美國逾半數進口逃過川普的對等關稅。

報導根據去年進口數據分析顯示，美國全年進口額至少有一點七兆美元逃過對等關稅，原因是獲准免稅或適用其他關稅類別，被課徵對等關稅的進口額約一點六兆美元。豁免成千上萬種商品，可能削弱川普推動關稅的目標，包括保護美國製造業、縮小貿易逆差、創造新收入以籌措資金推動國內政策等。

根據POLITICO提供的數據，台灣出口美國商品僅百分之廿三被課徵對等關稅，是美國主要貿易夥伴中比率最低的一個；台灣商品有百分之四十二獲得對等關稅豁免，目前這一類豁免商品包括電子產品、半導體和某些農產品，還有百分之卅五適用美國貿易擴張法第二三二條課徵關稅，這部分商品包括鋼鋁、汽車與零件等。目前美國尚未根據二三二條調查結果對台灣半導體開徵關稅。

日韓被美國課徵對等關稅的商品比率也低於三成，日本是百分之廿六，南韓則是百分之廿八，歐盟和英國分別為百分之卅六與百分之卅二。

相較之下，加拿大有百分之六十二商品被美國課徵對等關稅，越南則有百分之五十七，印度是百分之五十四，中國大陸百分之五十二，比率都高於五成。

白宮九月豁免關鍵礦物和工業原料等數百種商品，這些商品全年進口總額近二千八百億美元。緊接著在十一月，川普政府又豁免價值二千五百廿億美元進口商品，大多是牛肉、咖啡和香蕉等農產品，當時外界熱烈討論生活成本議題讓民主黨贏得維吉尼亞州、新澤西州州長選舉。

川普上周接受POLITICO訪問時對進一步擴大豁免關稅持開放態度，認為現有豁免措施「微不足道」，「沒什麼大不了」，並透露打算把豁免措施與提高其他關稅搭配。白宮則駁斥十一月豁免關稅目的是壓低食品價格的說法，強調這波豁免是在九月命令首次提出。

川普政府過去幾個月與歐盟、英國、日本、馬來西亞、柬埔寨和巴西等國談判貿易協議，也讓超過三千億美元美國進口商品獲得關稅豁免。

