我追蹤他的手機！女子親自揭開丈夫死亡真相 命喪垃圾壓縮機

警方在藥局後方的垃圾壓縮機中發現死者安德魯史川德遺體，現場已全面封鎖調查。（圖／GoFundMe）

美國俄亥俄州近日發生一起離奇命案。一名34歲男子於藥局工作期間失聯，其妻透過手機定位尋夫，最終卻在藥局後方的垃圾壓縮機中發現丈夫身亡，案件正在調查中。

綜合《每日郵報》與《Cleveland 19 News》報導，死者為安德魯史川德（Andrew Strand），與妻子傑咪（Jaymie Strand）育有兩名年幼子女。事發當天，安德魯於沙克高地（Shaker Heights）查格林大道（Chagrin Boulevard）上的一家CVS藥局從事合約工作，晚間卻音訊全無。

傑咪表示，當晚約10時她因久未聯繫上丈夫而報警，並主動向警方提供手機定位資訊。警方隨即趕往該間CVS藥局展開搜尋，最終於藥局後方垃圾壓縮機中發現安德魯遺體，當場明顯無生命跡象。

根據當地警方說法，目前案件仍在調查中，實際死因尚待確認。庫雅荷加郡法醫辦公室已著手進行驗屍程序，藥局營運方CVS也對外表示，正全面配合調查並表達哀悼之意。

此事曝光後引發社區震驚與關注，有熱心民眾在募資平台GoFundMe上發起募款活動，以協助死者家庭度過難關。募資頁面形容安德魯是一位深愛家庭的父親，不僅積極參與孩子的運動與活動，也總是對親友伸出援手。面對他突如其來的離世，家人處於極大悲痛之中。截至2月9日止，募款金額已突破1萬8000美元，目標為2萬美元，約合新台幣56.8萬元。警方尚未透露是否排除他殺可能，更多案情細節仍有待釐清。

垃圾壓縮機設置於藥局建物後方，警方不排除任何可能性，調查仍在進行中。（圖／翻攝自X，@Local12）

