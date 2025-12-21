「我週末想回台灣！」在日台人PTT發文喊救命 網友跨海救援最新進度曝光

有網友發文求助，稱自己疑似在日本遭人體實驗。圖／翻攝自PTT、Google街景

PTT再次成救援現場！近日出現以「我週末想回台灣」為題的文章，並列出一串日本地址，更稱「如果我死了，不是自殺」，讓大批網友擔心原PO可能遭到狹持。對此，有網友透露最新進度，表示外交部已和當事人家屬、日本辦事處聯絡上，不過詳細狀況仍有待進一步釐清。

21日凌晨2時，有名暱稱為「h1357925 (瑜)」的網友，突然在PTT八卦版以「我週末想回台灣，我住在以下地址」為題發文，並列出一串位於栃木縣宇都宮市的地址，引發關注。

有網友在PTT上發文求救，引發關注。圖／翻攝自PTT

有網友指出，該篇貼文發出的IP位置的確在日本，實際查詢貼文上提供的地址，位置也相當偏僻，懷疑原PO可能遭到狹持，正在向外求救。不過，部分網友則抱持懷疑態度，表示該帳號已多年沒發文，認為發文可能只是在惡作劇。

原PO列出的地址位置偏僻。圖／翻攝自Google街景

然而，接下來的訊息更是讓人細思極恐，原PO繼續在文章下方留言求救，先是喊「我叫許修瑜，救命」、「我沒辦法打出去，我不會自殺」，接著表示「如果我死了，不是自殺」，最後更直接說「我在本田技術所剛入職一個多月，不確定是不是被做人體實驗」，讓大批網友展開救援行動。

原PO再次留言求助，更稱自己「不會自殺」。圖／翻攝自PTT

有網友查詢後發現，原PO列出的地址與貼文中所提及的「本田技術研究所」，車程僅7分鐘，認為該篇貼文真實性高。

21日凌晨4時，有網友引述該篇貼文，並指出「外交部說目前有跟他爸爸聯絡上了，外交部說知道他叫做許修瑜，有通知日本辦事處了」，再次引發關注。

有網友表示外交部已和原PO家屬、日本辦事處聯絡上，實際情況仍有待釐清。圖／翻攝自PTT

有網友表示「好擔心」、「希望平安回來，大家可以回家啦」、「熱心鄉民讚」、「應該是被限制自由了」、「外交部那麼猛嗎」、「半夜還這麼快處理」、「日本也有KK園區」。

不過也有人指出，自己月初才剛從栃木縣返台，表示「本田是車廠不是藥廠，造謠人體實驗是電動玩太多嗎」，質疑貼文真實性，詳細狀況仍有待釐清。

有網友指出本田車廠並非藥廠，質疑貼文真實性。圖／翻攝自PTT



