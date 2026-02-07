我還是個寶寶！4歲女童收到陪審通知 官方回應原因超烏龍

年僅4歲的莎拉喜愛粉紅色，尚在學習閱讀，卻意外收到法院陪審團通知。（圖／翻攝自ABC7 Bay Area，下同）

美國康乃狄克州近日發生一樁令人哭笑不得的行政誤會。一名年僅4歲、尚在幼兒園就讀的小女孩竟收到法院的正式陪審團通知書，當父親告知她這個消息時，她天真回應：「我還是個寶寶！」

康州司法單位寄出正式陪審通知，卻因系統無生日資料誤將4歲女童列入名單。

根據《紐約郵報》和《News 12 Connecticut》報導，當事女童名為莎拉伊布拉希米（Zara Ibrahimi），目前還在學習閱讀，最愛的顏色是粉紅色，日常穿著也常以粉色系為主。她的父親、皮膚科醫師奧瑪伊布拉希米（Dr. Omar Ibrahimi）表示，當初打開康州司法機構寄來的信件時，原以為是自己被抽中，沒想到竟是自己年幼的女兒被點名出席陪審服務。

廣告 廣告

奧瑪向媒體笑談當時與女兒的對話：「我們告訴她『莎拉，妳被叫去當陪審員了』，她看著我們說：『我還是個寶寶呀！』」據康州司法機關表示，這次烏龍可能與資料來源有關。該州從多個政府機構彙整民眾資料抽選陪審員名單，其中康州稅務部門是唯一不提供出生年月日的單位，因此很可能是導致年齡錯誤的原因。

莎拉的父親奧瑪伊布拉希米醫師收到信時原以為是寄給自己，結果竟是女兒的名字。

雖然情況明顯是系統失誤，但奧瑪仍按照程序填寫了相關回覆文件，並在教育程度一欄誠實勾選「未完成高中學歷」──這項選項最貼近女兒即將從幼兒園畢業的真實情況。奧瑪笑稱：「讓她當陪審員可能會很可愛，但我相信大概還要再過15年，她才真的能履行公民責任。」

康州法院方面也表示，莎拉將「毫無問題地」獲得免除出席陪審的資格。事實上，這並非美國首次出現年幼孩童被誤召參與陪審團的情況。2018年，賓州一名4歲男童也收到法院通知，但最終以「需上幼兒園」為由獲准免除。2000年，紐約布魯克林一位9歲女童也曾收到陪審團通知，甚至獲寄正式證件。當時女童還自豪地說：「我是我認識裡唯一被叫去當陪審員的小孩。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會

記憶體價格瘋漲 3大供應商「出招」奪下話語權