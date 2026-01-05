「我還是委內瑞拉總統！」 馬杜洛紐約出庭拒認罪：我是被綁架的

馬杜洛3日被美軍從委內瑞拉活捉到紐約，如今在紐約出庭高喊自己是被綁架的。（翻攝畫面）

美國3日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，成功活捉被控犯下毒品、武器罪行的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。馬杜洛稍早在紐約出庭時強調，自己仍是委國總統，否認被起訴的罪名，還說他是被「軍事綁架」。

馬杜洛為何被捕？他的罪名是什麼？

長期在委內瑞拉實行獨裁統治、迫害異議人士的馬杜洛，在美國總統川普上一個任期間就被控傾銷毒品、武器到美國，川普去年重返白宮後，持續加大對其施壓力道，近日更派出美軍發動空襲，直接到委內瑞拉首都加拉加斯，將馬杜洛夫婦帶回美國受審。

《CNN》報導，美國司法部3日發布對馬杜洛夫婦的起訴書，指馬杜洛利用非法獲得的權力貪污腐敗，並向美國傾銷數千噸古柯鹼，以毒品恐怖主義陰謀、走私古柯鹼陰謀、持有機關槍和爆炸裝置，以及陰謀持有機關槍和爆炸裝置等4罪名將他起訴，其妻子席利亞佛洛雷斯（Cilia Flores）另外被指控收賄促成毒梟走私販與委國官員會面等罪。

馬杜洛夫婦紐約出庭 主張自己是被綁架的

馬杜洛夫婦在美東時間5日於紐約聯邦法院出庭，據稱2人似乎身上有傷，行動出現問題，律師稱他們是在美軍的突襲行動中受傷。馬杜洛在庭上對所有被指控的罪名皆不認罪，並向法官強調：「我的名字是委內瑞拉總統尼可拉斯馬杜洛莫羅斯。我是委內瑞拉共和國總統，我是在1月3日星期六被綁架來到這裡的。我是在委內瑞拉加拉加斯的家中被捕。」

馬杜洛的辯護策略？ 法官這樣回應

其辯護律師易用「軍事綁架」形容這次的逮捕行動，這可能是他們預計要採取的辯護策略，主張他們是在外國被美國的執法機關逮捕、違反法律。事實上，巴拿馬前領導人曼紐爾諾瑞加（Manuel Noriega）30多年前被捕時同樣提出這類主張，認為美國入侵巴拿馬逮捕他違反國際法和正當程序，不過法院拒絕審理巴拿馬被入侵是否合法的問題，僅聚焦審理他在起訴書上被指控的罪名。

馬杜洛的承審法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）在聽到他們的主張後僅回應表示，「之後會有時間與場合來處理這個問題」。目前馬杜洛夫婦皆不認罪，但也暫時不對羈押提出抗告，法院下次開庭時間預計為3月17日。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

