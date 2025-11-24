「我還是很緊」苗栗媽迷上國小男教師 瘋狂傳訊示愛騷擾挨告…下場出爐

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

苗栗一名45歲的小花（化名）因孩子就讀國小，認識了小孩學校一名男老師小剛（化名），並逐漸產生好感，多次透過電話與社群平台聯繫對方抒發愛意，訊息內容更帶有性幻想，使小剛感到極度不適，最終提告。苗栗地方法院審理，小花被依《跟蹤騷擾防治法》判處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

苗栗一名45歲的小花（化名）因孩子就讀國小，認識了小孩學校一名男老師小剛（化名），並逐漸產生好感。（示意圖／Pixabay）

法院指出，小花在2024年4月間，陸續以原本帳號及新辦的預付卡門號傳送多則語帶挑逗的訊息，包括抱怨遭封鎖、表達對小剛的性幻想，甚至描述自身身體狀態等露骨內容，例如「我為你辦了一張預付卡要傳訊紿你」、「上週五我就知道你臉書，line都封鎖我。你一直探我底線，我真是無言」、「我要讓你舒服的叫出聲音來」、「你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」、「前任和現在很多年沒有做的都說我的胸部很大，我的敏感帶也是在我的胸部」、「我想緊緊的夾住你，不讓你離開我裡面，我是剖腹產，陰道還是很緊實」等語，小剛深受其擾、精神壓力極大，遂到派出所報案，警方依法發出書面告誡。

然而警告後仍未停止，小花於同年9月再度聯繫，因此被小剛告上法院。偵查時，小花承認訊息為她所發，但試圖辯稱自己寫的草稿是在記錄心情，直到接到警察通知才發現誤按送出。檢方並未採信該說法，指出她明知被封鎖後仍改用不同帳號與門號傳訊，依違反《跟蹤騷擾防治法》將她起訴。

法官審酌，小花已成年，卻不理性處理己身私慾，續以大量訊息、電話反覆干擾小剛，使對方惶恐度日。雖然小花在法庭上坦承犯行，亦無前科，家中經濟狀況尚可，但因未與小剛達成和解，法院最終判她拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

