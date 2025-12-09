我還沒上車耶！台東7歲男童「被丟包」市場「緊張到摳手手」爆笑真相曝

記者羅欣怡／台東報導

台東7歲男童「被丟包」在市場。（圖／翻攝畫面）

台東關山集中市場今（9日）上午，一名7歲男童瞪大雙眼尋找爸媽，不知所措的模樣，讓一旁攤販上前關心並幫忙報案，警方到場後了解，原來男童的家族一早分坐兩台車出門，家人們都以為男童在對方的車上，「丟包」真相大白。

穿著黑色上衣的男童瞪著大眼睛，在陌生的市場裡面走來走去，小手手緊張的摳來摳去，找不到爸媽和阿姨，心裡很著急，但是又不敢開口，驚慌失措的模樣，被賣魚的警友站長王安士看在眼裡，主動上前關心和協助報案。

沒看到家人的男童相當緊張。（圖／翻攝畫面）

原本雙手緊握的男童，見到員警到場，情緒逐漸穩定，在員警耐心的關懷詢問下，他才慢慢地說，同行的家族成員都開車離開了，僅剩他在原地。

原來該起「烏龍丟包」事件，起因是男童與家族成員分乘2部車輛到花蓮縣旅遊，返回臺東市途中，行經關山鎮市場用餐後，未料雙方皆誤以為孩童已坐上另一部車，導致男童意外被遺留在原地，直到王站長發現並報警處理。

男童家人分坐兩台車出門，都以為男童在對方車上，半路收到警方通知，才知道人沒上車。（圖／翻攝畫面）

員警到場後，耐心安撫男童情緒，並細心詢問其家庭聯絡方式，所幸男童能清楚說出母親電話號碼，員警立即撥打聯繫家屬。電話接通後，兩部車隨即靠邊停車，經檢視車內，家屬才驚覺男童並未隨車同行，立刻折返關山市場接回男童。

男童看到熟悉的家人來接他，第一句話就是「我還在這裡ㄋㄟ」，讓在場的攤販、員警都爆笑出聲，家屬見到孩子平安無虞，也頻頻向王站長及員警表達感謝之意。此次事件警友與警察協力，充分展現「警力有限、民力無窮」的效能，也避免一場憾事的發生。

