我還沒上車！桃園大古山跨年民眾怒批被放生 市府與主辦單位回應了

民眾投訴跨年夜在大古山等待接駁車無果，現場燈光全熄陷黑暗。（圖／翻攝自大古山休閒農業區臉書，下同）

2026年全台各地跨年活動熱鬧展開，不過桃園卻傳出交通疏運問題。有民眾控訴，在參加大古山跨年晚會後，欲搭乘接駁車下山時卻發現車輛早已停止運行，最終只能在雨中步行返回，引發熱議與不滿。對此，桃園市政府表示，活動並非由市府主辦，並將要求主辦單位檢討應變機制。

接駁車提前收班，民眾只得冒雨徒步下山，引發安全疑慮。

根據一名女網友在Threads上發文指出，12月31日晚間她搭乘接駁車前往桃園參與〈大古山馬上有錢跨年晚會〉，活動結束後，她在原定搭車地點等候返程接駁車，但苦等20分鐘仍未見車輛出現。當地民眾後來告知：「看現場沒人，接駁就提前結束了。」她才驚覺遭到「丟包」，只得冒雨徒步下山，濕透下半身才走到管制站開車返家。

廣告 廣告

接駁車提前收班，民眾只得冒雨徒步下山，引發安全疑慮。

該名網友表示，雖然活動原公告末班車為凌晨2時，但她在凌晨1時30分即開始等車，現場已無照明與人員協助，情況令人錯愕。她批評「新年第一天就被桃園市政府放生在山上」，並質疑接駁安排缺乏彈性與現場管理。

大古山為高地活動場域，交通仰賴接駁車接送，步行下山路程長。

針對此事，《三立新聞網》引述桃園市政府新聞處長羅楚東回應，該活動是由「大古山休閒農業區發展協會」主辦，並與客運業者協調安排接駁服務。市府並非主辦單位，但對於主辦方未確認現場狀況即結束接駁服務，確實應負起說明責任。市府也將要求協會檢討相關流程，防止類似事件再次發生。

大古山休區方面則在臉書專頁致歉，說明當晚天候惡劣，風雨不斷，導致現場人潮明顯減少，因此提前結束接駁車運行。他們對未能妥善照顧部分仍在場的民眾感到抱歉，並承諾將改善通報與交通機制。

協會表示，未來將強化與桃園客運的即時聯繫與現場應變流程，並更確實公告及執行接駁車時程，以保障參與民眾的交通安全與活動體驗。

大古山為高地活動場域，交通仰賴接駁車接送，步行下山路程長。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手